Mercato PSG : Campos revient à la charge pour un buteur XXL

Le PSG prépare déjà son prochain mercato estival et cible un attaquant capable de faire trembler l’Europe. Dans les bureaux parisiens, Luis Campos aurait remis sur la table un dossier brûlant : celui de Julián Álvarez, l’avant-centre de l’Atlético de Madrid.

Mercato PSG : Julián Álvarez, une piste prestigieuse relancée par Campos

À Paris, le mercato ne dort jamais. Et lorsque l’été approche, l’agitation devient presque une tradition. Selon plusieurs échos venus d’Espagne, Luis Campos aurait décidé de relancer l’offensive pour Julián Álvarez, champion du monde argentin et attaquant aussi mobile qu’efficace. Le PSG voit en lui le profil idéal pour dynamiser une attaque parfois trop prévisible.

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L’entraîneur Luis Enrique apprécierait particulièrement la capacité de l’Argentin à presser haut, décrocher et finir les actions. Un attaquant moderne, capable de s’intégrer dans les circuits rapides et verticaux du technicien espagnol.

Une performance européenne qui affole le marché

La cote d’Álvarez a encore grimpé après sa démonstration en Ligue des champions face à Tottenham Hotspur. Lors de ce succès spectaculaire (5-2), l’Argentin a signé un doublé et terrorisé la défense anglaise par ses appels tranchants. Cette prestation a immédiatement réveillé les ambitions de plusieurs cadors européens.

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Le Paris Saint-Germain s’est ainsi ajouté à une liste déjà impressionnante de prétendants, où figurent notamment le FC Barcelone, Arsenal FC et Chelsea FC. Autant dire que la bataille s’annonce musclée.

Alvarez entretient le mystère sur son avenir

Face à l’emballement médiatique, l’attaquant de l’Atlético tente de calmer le jeu. Après la rencontre européenne, il a tenu à relativiser les rumeurs autour de son futur. « Je n’ai rien à dire. Ce sont des choses dont on parle, il y a beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux… tout cela prend des proportions démesurées. Je n’ai jamais rien dit, je me sens bien ici », a expliqué l’Argentin.

Mais la porte n’est pas totalement fermée. Interrogé sur la possibilité d’un départ, Álvarez a lâché, avec un sourire énigmatique : « Qu’est-ce que j’en sais ? Peut-être que oui, peut-être que non… on ne sait jamais. Je suis heureux ici, mais je me concentre surtout sur le travail quotidien. » À Paris, ce genre de phrase est souvent interprété comme une invitation à tenter sa chance. Campos l’a bien compris.

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