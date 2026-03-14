OM : Timothy Weah balance tout sur la Commanderie sous Beye

L’OM retrouve de la vigueur et Timothy Weah en est le symbole. Après la victoire serrée face à Auxerre, l’Américain s’est livré sans filtre sur l’intensité des entraînements et l’importance cruciale des supporters pour le club phocéen.

Une victoire face à l’AJ Auxerre qui relance l’OM

Marseille souffle enfin un peu après trois succès consécutifs en Ligue 1. Face à Auxerre, la victoire s’est dessinée sur un fil grâce à un but décisif d’Amine Gouiri. Mais au-delà du score, c’est la dynamique du groupe qui interpelle. Timothy Weah a une nouvelle fois été décisif, imposant sa présence sur le couloir droit et créant des décalages essentiels. Son influence sur le jeu ne passe pas inaperçue et confirme qu’il est devenu un pilier de l’effectif.

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L’Américain, interrogé par Ligue 1+, n’a pas caché sa fierté et sa reconnaissance envers le public marseillais : « Sans eux, on est rien ». Des mots simples mais qui résonnent comme un rappel de l’importance des supporters, surtout après la déception des dernières campagnes en Coupe de France et en Ligue des champions.

La Commanderie transformée par Beye

Depuis l’arrivée d’Habib Beye, l’intensité à l’entraînement a radicalement changé. Timothy Weah décrit une atmosphère guerrière : « C’est la guerre à l’entraînement maintenant. Il y a tellement d’intensité et d’envie, je ne sais pas si vous voyez les vidéos sur Instagram ». Le ton est donné : chaque séance est un test de caractère, un défi pour chaque joueur qui rêve de s’imposer dans le onze titulaire.

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Cette rigueur se ressent sur le terrain et explique en partie les progrès de Marseille. Weah souligne également l’importance de l’unité entre joueurs et supporters : « Les supporters font l’équipe, c’était dur en première mi-temps… Si tu as l’OM dans le cœur, on doit tous pousser ensemble ». Des déclarations qui traduisent un message clair : la reconstruction du club passe par l’engagement total et la communion avec ses fans.

Weah, moteur et voix du renouveau

Si l’OM veut rêver du podium, il faudra que l’intensité décrite par Weah se maintienne et que les supporters continuent de pousser derrière l’équipe. L’Américain, au-delà de ses performances, incarne désormais ce lien vital entre le terrain et les tribunes. Son franc-parler et sa détermination offrent une lueur d’espoir : Marseille n’est peut-être pas sorti de la tempête, mais la voile est hissée, et la traversée s’annonce passionnante.

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