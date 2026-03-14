Mercato OM : Mehdi Benatia relance un dossier XXL  

La direction de l’OM veut amener un roc ukrainien à Marseille lors du prochain mercato estival. Mais la Premier League veut gâcher les plans des Marseillais.

Mercato : L’OM relance la piste Mykhavko

L’OM veut Taras Mykhavko. Pour renforcer sa défense la saison prochaine, le club phocéen insiste sur ce profil. Le jeune prodige ukrainien est redevenu la priorité des dirigeants olympiens. La défense de l’Olympique de Marseille inquiète ces dernières semaines.

Marseille connaît bien le joueur. Selon Transferfeed, ce n’est pas la première fois que l’Olympique de Marseille tente sa chance. L’été dernier, une offre de 15 millions d’euros avait déjà été transmise pour ce défenseur central de 20 ans. Les Ukrainiens ont déchiré l’offre. Fort d’une saison pleine comptant 39 matchs, le natif de Dobrohostiv reste une cible de choix.

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Le directeur de football du club phocéen, Mehdi Benatia envisage de revenir à la charge cet été pour finaliser ce transfert manqué. Mais il y a la menace des cadors anglais. La concurrence s’annonce rude. Les performances de la pépite ukrainienne ont attiré l’œil de deux géants de Premier League : Chelsea et Manchester United. Ces deux clubs anglais pourraient contrarier les plans marseillais.

C’est un dossier complexe car le Dynamo Kiev tient à son joyau. Pour rappel, Taras Mykhavko a récemment prolongé son contrat jusqu’en décembre 2030. Marseille devra donc se montrer très convaincant pour arracher la signature du défenseur face aux moyens financiers des Blues et des Red Devils.

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