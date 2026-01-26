Mercato OM : Ce détail caché a tout changé pour Greenwood !

Le président de l’OM vient de faire une confidence sur l’arrivée de Mason Greenwood. Une discussion familiale a été le déclic pour valider son transfert.

Mercato : Voici comment l’arrivée de Greenwood à l’OM a été validée

Mason Greenwood enchaine les performances à l’Olympique de Marseille. Il est devenu le leader incontesté de l’attaque phocéenne. Il en est déjà 20 buts en 27 rencontres disputées cette saison. Son arrivée à l’OM avait pourtant déclenché une vague de contestations. De nombreux observateurs et politiciens s’opposaient à sa venue en raison de son passé violent.

Mason Greenwood était accusé de violences conjugales. Mais cette gronde n’a pas freiné la direction de l’Olympique de Marseille. Interrogé par le journal britannique Telegraph, Pablo Longoria est revenu sur ce choix mûrement réfléchi. Le président de l’OM a refusé de céder aux « tabous ».

Pablo Longoria a consulté sa mère avant d’agir

« C’était une grande opportunité sportive, mais nous avons analysé très attentivement ce qui s’était réellement passé », a-t-il déclaré. Le tournant de ce dossier XXL est même venu d’un conseil inattendu. Pablo Longoria a contacté sa propre mère avant de signer le joueur de 24 ans. Le dirigeant espagnol souhaitait obtenir le regard d’une personne dont l’unique préoccupation était l’aspect humain.

Sa réponse fut sans équivoque. « Avec toutes les informations, elle m’a dit : « fais-le » », a-t-il confié. Pablo Longoria assume pleinement cette décision et affirme « dormir tranquille ». Il est fier du développement personnel de Greenwood et de son intégration à Marseille.

