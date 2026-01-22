OM : Coup dur confirmé avant le Club Brugge

Le technicien de l’OM, Roberto De Zerbi devra composer sans un cadre pour le choc contre le Club Brugge en Ligue des Champions. Benjamin Pavard est forfait.

L’OM jouera son avenir européen lors de l’ultime journée. Corrigés par Liverpool mercredi soir, les hommes de Roberto De Zerbi n’ont désormais plus le choix : il faudra aller chercher la qualification pour les barrages sur la pelouse du Club Brugge, mercredi prochain, lors d’une rencontre déjà présentée comme une véritable finale.

Un rendez-vous capital que Benjamin Pavard manquera. Déjà sous la menace d’une suspension avant la réception des Reds, le défenseur français a vu le scénario redouté se confirmer après la pause. En difficulté face à Liverpool, l’ancien joueur de l’Inter Milan a écopé d’un carton synonyme de suspension.

Privé de l’un de ses cadres, l’OM se rendra en Belgique sous une pression maximale, avec l’obligation de livrer un match plein pour rester en vie sur la scène européenne. Il faut noter que Roberto De Zerbi a critiqué vertement la performance de Benjamin Pavard après le choc.

« On n’a pas bien joué et on a pris un premier but stupide. En première mi-temps, malgré Liverpool, on a essayé de jouer, pas à armes égales mais presque. On a surtout mal compris où était le jeu, notamment leur façon de défendre. Le jeu passait beaucoup par Pavard, on l’a compris trop tard. », a réagi le coach marseillais après la défaite.

