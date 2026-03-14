Chelsea – PSG : Liam Rosenior prévient déjà Luis Enrique !

Dithyrambique à l’endroit de l’équipe de Luis Enrique après la manche aller au Parc des Princes, Liam Rosenior, l’entraîneur de Chelsea, entend bien renverser la vapeur lors du huitième de finale retour de la Ligue des Champions, à Stamford Bridge, mardi prochain.

Chelsea : Liam Rosenior croit à une remontada face au PSG

Après son festival offensif face à Chelsea mercredi passé (5-2), le PSG part avec 93% de chances de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, selon plusieurs bookmakers. Pour autant, Liam Rosenior croit fermement à une remontada contre l’équipe parisienne mardi prochain, à Stamford Bridge, à l’occasion du huitième de finale retour de l’UEFA Champions League. Présent en conférence de presse ce vendredi, le manager des Blues a publiquement annoncé un retournement de situation reste possible.

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« J’ai vu des équipes revenir d’un retard de trois buts de nombreuses fois en Ligue des Champions de l’UEFA. Nous avons toujours une bonne chance si nous marquons le premier but la semaine prochaine, après ce match important demain », a déclaré le technicien anglais, avant la réception de Newcastle United qui sera un grand test avant l’arrivée du Paris SG.

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Pour rappel, le Champion de France en titre a obtenu le report de son match de Ligue 1 contre le FC Nantes afin de bien préparer ce huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le club londonien. Malgré leur avantage de trois buts après la manche aller, les Parisiens veulent rester concentrés avant d’aborder la deuxième manche à Stamford Bridge.

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En conférence de presse mercredi soir, Luis Enrique a d’ailleurs reconnu que le match retour s’annonce difficile. « Il reste encore un match. On va chercher à gagner le prochain match, c’est notre idée et notre mentalité, mais ce sera difficile et ce sera un match compliqué et serré », avait notamment lancé le coach du PSG.

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