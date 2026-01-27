Coup de balai à l’OM : Un départ officialisé ce mardi

Le dégraissage s’intensifie à l’OM en cette dernière semaine du mercato. L’attaquant Neal Maupay est attendu ce mardi au FC Séville.

C’est l’heure du grand ménage à l’Olympique de Marseille ! Le jeune Darryl Bakola est proche de rejoindre le RC Strasbourg en cette fin de mercato hivernal. Mais ce n’est pas terminé. La direction de l’OM s’apprête à officialiser une autre transaction.

La Provence le confirme, un terrain d’entente été trouvé pour le départ de Neal Maupay au FC Séville. L’attaquant de 29 ans est même attendu ce mardi 27 janvier en Andalousie afin de finaliser son engagement. Il s’agit d’un prêt assorti d’une option d’achat estimée à 5 millions d’euros. Cette issue satisfait les deux écuries au terme de longues négociations.

Ce transfert clôt un chapitre contrasté pour Neal Maupay. L’attaquant franco-argentin est arrivé à l’OM l’été 2024 pour pallier la blessure de Faris Moumbagna. Il avait séduit Roberto De Zerbi par son profil combatif. Mais sa situation a basculé un an plus tard.

Une belle occasion pour relancer sa carrière loin de Marseille

L’arrivée d’Amine Gouiri et le retour de Pierre-Emerick Aubameyang l’ont progressivement poussé vers le banc. Son sort était déjà scellé. L’ancien Niçois a refusé plusieurs offres de transfert l’été dernier, dont celle du FC Séville. Six mois plus tard, sa position a changé.

Il a compris qu’il devait aller chercher plus de temps de jeu ailleurs. Neal Maupay, c’est trois petites rencontres disputées cette saison à l’OM. Ce prêt au FC Séville sera donc l’occasion pour lui de relancer sa carrière en Espagne. Son officialisation n’est plus qu’une question d’heure.

