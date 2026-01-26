INFO Mercato : OM insiste pour un milieu, Fabregas s’oppose

La direction de l’OM est bien déterminée à s’attacher les services d’un milieu de terrain supplémentaire. Elle se heurte cependant au véto de Cesc Fabregas, entraîneur de Côme.

Le promu Come réalise une saison intéressante en Serie A. Les hommes de Cesc Fabregas enchainent les résultats positifs. Ils occupent actuellement la sixième place du championnat italien.

Et lors du récent carton contre Torino (6-0), Lucas Da Cunha a encore été décisif. Le milieu de terrain français a signé un penalty et une passe décisive. Cette ascension fulgurante n’a pas échappé à l’OM. Les recruteurs marseillais ont fait du joueur de 24 ans une priorité en cette fin de mercato hivernal.

Calcio Mercato le confirme, l’Olympique de Marseille ne lâche rien pour Lucas Da Cunha. Sauf que l’affaire est mal embarquée. Cesc Fabregas n’a pas l’intention de perdre l’un de ses meilleurs éléments, et encore mois en cours de saison. Lucas Da Cunha est le moteur de son entrejeu avec 22 matchs disputés.

Au moins 20 millions d'euros pour son transfert

Son départ serait une énorme perte pour le club italien. L’OM insiste pourtant lourdement, en espérant faire fléchir la direction lombarde. Une proposition d’environ 20 millions d’euros pourrait décanter la situation. Les dirigeants marseillais Medhi Benatia et Pablo Longoria disposent d’atouts secrets pour financer ce transfert ambitieux.

Un départ de Darryl Bakola permettrait à l’OM de renflouer ses caisses. Cela serait un bon moyen de tester à nouveau la résistance de Côme avec des arguments financiers solides.. Marseille réussira-t-il ce nouveau coup d’éclat ? Le doute persiste.

