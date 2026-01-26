Ça chauffe à l’OM : Dortmund débarque pour Darryl Bakola !

La direction de l’OM a de grandes chances de perdre son prodige Darryl Bakola cet hiver. Le Borussia Dortmund s’invite dans la danse pour sa signature.

Mercato OM : Dortmund se positionne aussi pour Darryl Bakola

La fin du mercato s’emballe du côté de l’Olympique de Marseille. La prolongation de Darryl Bakola était érigée en priorité absolue cet hiver. Mais les négociations entre la direction de l’OM et le milieu de terrain de 18 ans n’ont pas vraiment été un franc succès.

Le Minot refuse obstinément de signer de prolonger son contrat expirant en juin 2027. Cette posture a fini par exaspérer les dirigeants marseillais. Pablo Longoria et Medhi Benatia envisagent désormais de le vendre en ce mois de janvier. Darryl Bakola a rapidement été mis sur le marché.

À voir

ASSE : Stassin en panne sèche, Saint-Etienne en chute libre

Lire aussi : Coup de théâtre à l’OM : Le départ de Bakola se confirme !

Cette décision agit comme un aimant sur plusieurs cadors européens. Arsenal, Chelsea et Newcastle se bousculent pour l’attirer en Premier League. La Bundesliga passe aussi la vitesse supérieure sur ce dossier. Le Borussia Dortmund et le VfB Stuttgart avancent leur pion pour la pépite phocéenne, indique La Minute OM.

Une vente pour renflouer les caisses marseillaises

Le BVB 04 est reconnu pour polir les jeunes talents français. Le club entraîné par Niko Kovac verrait en Darryl Bakola le profil idéal pour étoffer son entrejeu. Cette approche ne devrait pas déplaire à l’OM. Son objectif financier est clair : réaliser une vente comprise entre 15 et 20 millions d’euros.

Un tel départ permettrait de valider la nouvelle stratégie de trading de l’OM. Le dénouement un peu semblable à celui de Robinio Vaz, vendu à 25 millions d’euros à l’AS Rome cet hiver.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : Une offre XXL tombe pour Darryl Bakola

À voir

Mercato OL : Le plan secret de Fonseca pour Endrick dévoilé

Mercato OM : Ce détail caché a tout changé pour Greenwood !

Mercato OM : Une annonce officielle tombe pour De Zerbi !