Mercato OM : Rebondissement pour Darryl Bakola

Annoncé sur le départ, le jeune crack, Darryl Bakola pourrait bel et bien quitter l’OM pendant ce mercato hivernal. Un club de Ligue 1 est chaud pour le recruter.

Le divorce est acté entre l’OM et Darryl Bakola. En désaccord avec sa direction sur les termes d’une prolongation, le jeune milieu offensif de 18 ans s’apprête à quitter le club cet hiver. Non retenu par l’OM, l’international français U20 devrait rebondir en Ligue 1, du côté du RC Strasbourg.

À Marseille, en cas de blocage contractuel, le club n’insiste pas trop. Robinio Vaz en a récemment fait les frais en prenant la direction de l’AS Roma. Le scénario se répète aujourd’hui avec Bakola, pourtant lié à l’OM jusqu’en 2027. Les discussions, à l’arrêt depuis novembre, n’ont pas permis de rapprocher les positions. Plutôt que de risquer une situation défavorable l’été prochain, les dirigeants phocéens ont choisi d’anticiper son départ.

L’arrivée de Quinten Timber a déjà préparé le terrain. S’il disposait de quelques touches en Italie, Bakola semble surtout se rapprocher de Strasbourg. Selon Le Phocéen, le consortium BlueCo, propriétaire du Racing, suit le joueur depuis plusieurs mois et souhaite profiter de l’opportunité. Les discussions sont avancées, même si aucune offre officielle n’a encore été transmise.

Le projet strasbourgeois a de quoi séduire le jeune Marseillais. À la Meinau, Bakola viendrait compenser le départ de Félix Lemaréchal vers Bruges et espérer un temps de jeu plus conséquent. Cette saison, Roberto De Zerbi lui a offert 10 apparitions toutes compétitions confondues, pour une seule titularisation, face à Newcastle en Ligue des champions (2-1).

