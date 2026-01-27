Mercato ASSE : KSV répond à l’appel du pied de Will Still

La première réponse de l’ASSE à l’appel du pied de Will Still est connue. Mais elle n’est pas définitive.

Mercato : Will Still reste ouvert à l’ASSE

Interrogé sur RMC Sport, Will Still n’a pas caché son intérêt pour l’ASSE. Il a avoué qu’il est à la recherche d’un projet qui pourrait l’emballer. Il ne ferme pas la porte au club stéphanois, évoluant en Ligue 2. « Oui, revenir en France est un objectif, je ne ferme la porte à rien. Je veux juste que ce soit le bon projet avec les bonnes personnes », a-t-il confié sur la radio.

À la question de savoir s’il serait intéressé par le projet de Kilmer Sports Ventures dans le Forez, l’entraîneur de 33 ans a répondu par l’affirmative : « L’AS Saint-Étienne ? Pourquoi pas ! », a-t-il glissé, avant de souligner : « Le club a un entraîneur pour l’instant ».

Un profil qui coche plusieurs cases

Libre depuis son départ de Southampton, Will Still coche plusieurs cases pour prendre à la place d’Eirik Horneland sur le banc des Verts. Il a entraîné le Stade de Reims (2022-2024) et le RC Lens (2024-2025) en Ligue 1. Il connait donc bien le football français, en plus d’être un bon analyste vidéo. De nationalité Belgo-Britannique, il parle français et anglais, ce qui est un critère majeur de KSV.

Will Still ne fait pas l’unanimité à Saint-Etienne !

Néanmoins, But Football Club croit savoir que le profil de Will Still ne fait pas l’unanimité au sein de la Direction de l’ASSE. Elle « ne serait pour l’instant pas particulièrement emballée par cette piste », indique le média. D’après les arguments de la source, « le caractère » de l’ex-manager de Southampton (1er juillet 2025 au 2 novembre 2025) « ferait émerger quelques doutes » chez certains décideurs du club stéphanois.

Pour rappel, les services d’Hervé Renard et Stéphane Le Mignan auraient été proposés à l’AS Saint-Etienne. En quête d’un nouvel entraîneur, le club a également sondé João Sacramento, selon le journaliste belge Sacha Tavolieri.

