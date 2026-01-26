ASSE Mercato : Après Sacramento, 2 coachs français sondés

En quête d’un nouvel entraîneur, l’ASSE s’est vu proposer les services de deux entraîneurs français. L’un est libre et l’autre est en poste à l’étranger.

L’ASSE prépare le départ Erik Horneland, dont les résultats ne sont pas suffisants pour espérer la montée en Ligue 1. Les Verts ont a déjà concédé 6 défaites, 4 nuls et 26 buts en 20 journées de championnat. Ils font pire que leurs concurrents, dans le Top 5 actuel de la Ligue 2.

À la suite de sa défaite contre Reims, pourtant réduit à 10 pendant 35 minutes, les Stéphanois sont sous la menace directe de l’USL Dunkerque (33 points) et du Mans FC (32 points), qui s’affrontent ce lundi soir (20h45) en clôture de la 20e journée de Ligue 2. Quel que soit le résultat de cette rencontre, l’AS Saint-Etienne, provisoirement 4e au classement avec 34 points, elle glissera à la 5e place.

Cependant, Erik Horneland est maintenu sur le banc par défaut, le temps que Kilmer Sports Ventures (KSV) trouve le profil idéal pour prendre sa place, selon L’Équipe. La piste Joao Sacramento (37 ans) est déjà à l’étude, comme révélé par le journaliste Sacha Tavolieri. Il est libre depuis son départ du LASK Linz en Autriche.

Mercato : Le Mignan et Renard proposés à l’ASSE

À la suite du confrère belge, But Football Club annonce deux pistes vers Stéphane Le Mignan (51 ans) et Hervé Renard (57 ans). Le premier est libre depuis son départ du FC Metz il y a une semaine, tandis que le deuxième est le sélectionneur de l’Arabie saoudite jusqu’en juin 2027.

Selon les informations de la source, les noms des deux techniciens français ont été soufflés aux dirigeants de l’AS Saint-Etienne par leurs représentants. Renard pourrait « se rendre disponible » s’il reçoit une offre concrète et intéressante de la part de KSV, d’après la précision de la source.

Le parcours des deux techniens français

Stéphane Le Mignan a démarré sa carrière sur le banc de petits clubs en divisions inférieures. D’abord à Vannes OC, puis à l’US Boulogne et à l’US Créteil. En 2018-2019, il avait été l’adjoint de Christian Gourcuff à Al-Gharafa SC au Qatar. Revenu en France, il a dirigé l’US Concarneau en National puis en Ligue 2. Entre le 4 juillet 2024 et le 20 janvier 2026, il était l’entraîneur principal du FC Metz.

Quant à Hervé Renard, il a plus d’expérience au haut niveau. Il a entraîné Sochaux (2013-2014) et le LOSC (2015) en Ligue 1. Il a été aussi sélectionneur de l’équipe de France Féminine (2023-2024). À l’étranger, le natif d’Aix-les-Bains a été sélectionneur adjoint du Ghana, sélectionneur de la Zambie, de l’Angola, de la Côte d’Ivoire et du Maroc. Il a également dirigé le club algérien de l’USM Alger.

Par le passé, il avait été sur la short list de Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, pour la succession de Christophe Galtier à Saint-Etienne en 2017.

ASSE : Saint-Étienne frappe tout… sauf le but ! 46 tirs ratés