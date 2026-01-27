Coup de tonnerre : Hervé Renard, nouveau coach de l’ASSE ?

Alors que l’entraîneur Eirik Horneland est plus que jamais contesté, le nom de Hervé Renard est évoqué ces dernières heures pour prendre le banc de l’ASSE. Explications.

Mercato : Hervé Renard prêt à se libérer pour l’ASSE

Après la défaite à Reims (1-0) samedi passé, face à un adverse pourtant réduit à 10 dès la 55e minute, Eirik Horneland voit son avenir se dessiner en pointillés du côté de l’AS Saint-Étienne. Kilmer Sports Ventures et Ivan Gazidis ont déjà pris la décision de le licencier pour ses résultats irréguliers, mais surtout pour son aveu d’impuissance après le revers à Reims.

Lisez aussi : ASSE Mercato : Succession Batlles, Hervé Renard livre sa réponse

À voir

Mercato FC Nantes : Gros coup de Kita, deux cracks en route pour Nantes

En effet, au micro de beIN SPORTS, le technicien norvégien a publiquement admis son incapacité à faire progresser l’équipe en lâchant notamment : « non, mon équipe ne progresse pas ! » D’après le journaliste Sacha Tavolieri, l’ancien adjoint de José Mourinho et de Christophe Galtier au PSG, le Portugais Joao Sacramento, aurait effectivement été proposé pour remplacer Horneland.

Tout comme Stéphane Le Mignan, libre depuis son récent licenciement du FC Metz, comme le rapporte But. Le coach français a prouvé sa capacité à mener une équipe de Ligue 2 vers l’élite. Un profil intéressant pour les Verts, qui pourraient également voir débarquer un certain Hervé Renard.

Sous contrat avec la Fédération d’Arabie saoudite de football jusqu’en 2027, le double vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations avec la Zambie et la Côte d’Ivoire serait disposé à se libérer en cas d’opportunité européenne intéressante. Déjà approché par le passé pour la succession de Laurent Batlles, le coach de 57 ans nourrit une affection particulière pour le club historique.

À voir

PSG : Pluie de bonnes nouvelles avant Newcastle

Lisez aussi : ASSE Mercato : Hervé Renard pour remplacer Batlles à Saint-Etienne ?

Aucune approche concrète n’a encore été amorcée entre les deux parties, mais la situation pourrait rapidement évoluer dans les jours à venir. La direction de l’AS Saint-Étienne souhaitant se séparer d’Eirik Horneland avant la réception de Boulogne, samedi prochain.

Lire la suite sur l’ASSE

Mercato ASSE : Feu vert pour l’arrivée d’un coach anglais

ASSE Mercato : Après Sacramento, 2 coachs français sondés

À voir

Mercato : Rude bataille pour un chouchou du Stade Rennais

Mercato ASSE : C’est fait ! KSV a tranché pour l’avenir de Horneland