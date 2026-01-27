Mercato ASSE : Feu vert pour l’arrivée d’un coach anglais

Eirik Horneland est en danger à l’ASSE. Un coach anglais fait un appel du pied aux dirigeants stéphanois pour lui succéder.

Mercato ASSE : Un premier successeur potentiel de Horneland se dévoile

La pression monte autour d’Eirik Horneland à l’ASSE. En grande difficulté en Ligue 2, l’AS Saint-Étienne voit déjà certains entraîneurs se positionner en coulisses et même en public. Battus samedi soir à Reims (0-1), malgré une supériorité numérique de près de 40 minutes, les Verts ont laissé filer de précieux points.

Désormais devancée par le Mans, Reims, Red Star et éloignée du leader troyen de 7 points, l’ASSE est très loin de son objectif : un retour immédiat en Ligue 1. Une nouvelle contre-performance qui fragilise un peu plus la position d’Eirik Horneland.

À voir

Ça chauffe à l’OM : Dortmund débarque pour Darryl Bakola !

Avec 16 succès en 42 matchs, le bilan du technicien norvégien interpelle. Certes, les blessures à répétition n’ont pas facilité la tâche, mais les prestations trop souvent fades de ses joueurs compliquent la situation. Sous contrat jusqu’en juin 2027, Horneland a été maintenu pour l’instant, mais la patience des dirigeants pourrait avoir des limites.

En interne, un nom circule déjà en cas de changement : João Sacramento. L’ancien adjoint de Christophe Galtier au LOSC et au PSG est libre depuis son départ du LASK Linz et cherche un nouveau point de chute.

Lire aussi : Mercato ASSE : Un avant-centre décisif en approche

À voir

Mercato FC Nantes : La décision est prise pour Ahmed Kantari

Mais un autre candidat a décidé de ne pas attendre. Sans club depuis son passage éclair à Southampton, Will Still a publiquement ouvert la porte à l’ASSE. Interrogé par RMC Sport, le technicien belge est chaud pour diriger les Verts. « Je ne ferme la porte à rien. Saint-Étienne ? Pourquoi pas, mais aujourd’hui, Saint-Étienne a un entraîneur en place. », a-t-il dit.

À 33 ans, Will Still possède déjà une solide expérience du football français, avec 93 matchs de Ligue 1 à son actif sous les couleurs de Reims puis de Lens. Son récent échec en Championship (4 victoires en 16 matchs avec Southampton) n’a pas entaché sa cote, et il devient le premier coach à afficher ouvertement son intérêt pour le club stéphanois.

Lire la suite sur l’ASSE

ASSE : Stassin en panne sèche, Saint-Etienne en chute libre

ASSE Mercato : Après Sacramento, 2 coachs français sondés

À voir

Mercato OL : Une mauvaise nouvelle tombe pour Lyon

Mercato ASSE : Une cible des Verts file en D2 à l’étranger