ASSE : Stassin en panne sèche, Saint-Etienne en chute libre

Revenu dans l’équipe type de l’ASSE, Lucas Stassin ne retrouve toujours pas son niveau de la saison dernière en Ligue 1. Et l’équipe stéphanoise en souffre.

ASSE : La renaissance de Lucas Stassin annoncée

Frustré à la suite de son départ refusé par la Direction de l’ASSE, Lucas Stassin est toujours marqué par l’épisode de son mercato d’été très agité. Il voulait partir après la relégation du club, mais Kilmer Sports Ventures l’a bloqué pour jouer en Ligue 2. Cette désion l’a affecté mentalement, mais aussi physiquement, car il a été victime d’une blessure au mollet, qui l’a éloigné du terrain entre fin novembre et début décembre 2025.

Toutefois, le père de l’avant-centre belge avait annoncé sa renaissance dans cette deuxième moitié de la saison. Il a laissé entendre que son fils avait fait le vide dans sa tête et il était résolu à se donner à fond pour ramener l’AS Saint-Etienne en Ligue 1.

« Lucas n’était pas bien dans sa tête, pas bien physiquement non plus. […]. Mais depuis un mois, il s’est totalement repris en main. Il s’est remis en mode machine. Il bosse beaucoup. […]. Je le vois, il est de nouveau affûté », a-t-il rassuré.

Horneland : « Je sais qu’il sera décisif sur cette 2e partie de saison »

À la suite de Stéphane Stassin, Eirik Honreland a réaffirmé sa confiance à l’attaquant de 21 ans, en déclarant : « Je sais qu’il sera décisif sur cette deuxième partie de saison ». « On est très proches de le voir à son meilleur niveau. Il retrouve du rythme. Il est actuellement à son meilleur niveau physique, plus investi, plus serein », a-t-il rassuré à l’entame de la phase retour du championnat.

ASSE : Le nouveau Stassin annoncé n’est toujours pas visible

Mais sur le terrain, Lucas Stassin est encore loin de son grand retour annoncé par son père, ainsi le coach de l’ASSE. En panne d’efficacité, il a été sifflé par des supporters stéphanois lors du match contre Clermont Foot. « C’était assez difficile de la part du public de le siffler », l’a défendu Eirik Horneland.

Titularisé à nouveau face au Stade de Reims, samedi, pour la 3e fois consécutive, le numéro 9 des Verts a été transparent. Lui et ses coéquipiers ont été incapables de marquer le moindre but contre les Rémois, pourtant réduits à 10 dès la 55e minute de jeu. Et c’est même en supériorité numérique que l’AS Saint-Etienne a concédé le but de la défaite (1-0, 70e).

À la suite de cette défaite, les Stéphanois vont se retrouver à la 5e place au classement, à l’issue du dernier match de la 20e journée, entre Dunkerque et le Mans FC.

11 matchs, 7 titularisations et 4 mois sans marquer le moindre but !

Individuellement, Lucas Stassin traverse une période de doute ! Cela fait 11 matchs, dont 7 titularisations, qu’il n’a plus marqué de but, soit depuis le 23 septembre 2025. Quatre mois sans inscrire le moindre but, c’est inquiétatnt pour celui qui avait été le meilleur buteur de l’ASSE la saison dernière.

Lisez aussi : ASSE Mercato : Après Sacramento, 2 coachs français sondés

Lucas Stassin avait marqué 12 buts, dont 11 entre janvier et mai 2025, et avait délivré 5 passes décisives en 28 matchs joués en Ligue 1. Cela n’avait pas été suffisant collectivement pour assurer le maintient des Verts.

