Mercato OM : C’est fait ! Marseille boucle un deal stratégique

À une semaine de la fermeture du mercato hivernal, l’OM avance avec méthode. Entre ambitions sportives et gestion d’effectif, le club phocéen vient d’acter un mouvement aussi attendu que logique, avec le départ de Neal Maupay.

Un mercato ambitieux, mais aussi réfléchi pour Marseille

L’Olympique de Marseille n’a pas chômé cet hiver. En attirant Quinten Timber et surtout Ethan Nwaneri, déjà décisif face au RC Lens, tout en sécurisant l’avenir de sa pépite Tadjidine Mmadi, le club phocéen a frappé fort. Mais un mercato réussi passe aussi par des départs ciblés, indispensables pour équilibrer un effectif dense.

Parmi les dossiers brûlants figurait celui de Neal Maupay. À 29 ans, l’attaquant n’entrait plus réellement dans les plans de Roberto De Zerbi. Trois apparitions seulement cette saison, dont deux en Coupe de France, et un unique but inscrit face à Bayeux : le constat était clair, l’histoire marseillaise tournait court.

Mercato OM : Neal Maupay débarque en Liga

Courtisé en France, notamment par Lille et le Paris FC, Neal Maupay était surtout suivi de près par le Séville FC. Le club andalou a finalement remporté la mise. « Le FC Séville et l’Olympique de Marseille ont trouvé un accord pour le prêt de l’attaquant franco-argentin Neal Maupay jusqu’à la fin de la saison, assorti d’une option d’achat », a officialisé le club espagnol dans un communiqué.

Un compromis après de longues discussions. L’Olymoique de Marseille privilégiait un transfert sec, Séville optait pour une formule plus prudente. Résultat : un prêt avec option d’achat, la fameuse poire coupée en deux, chère aux négociateurs hivernaux.

Un choix gagnant-gagnant pour le club phocéen

Pour Marseille, ce deal est stratégique. Il permet d’alléger l’effectif et la masse salariale, tout en gardant une porte de sortie définitive en fin de saison. Pour Maupay, passé par Everton, Brighton ou Brentford, c’est l’occasion de découvrir la Liga et de se relancer dans un championnat exigeant mais ouvert.

Dans le ventre mou de La Liga, Séville cherchait un profil combatif et expérimenté pour s’éloigner définitivement de la zone rouge. À Maupay désormais de transformer cet exil andalou en renaissance. À Marseille, on suivra cela de loin, avec intérêt…