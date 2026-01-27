Bruges-OM : De Zerbi avec trois renforts en Belgique

C’est ce mercredi que l’OM tentera de décrocher sa qualification face au FC Bruges. Roberto De Zerbi s’est même rendu en Belgique avec des renforts pourtant inéligibles pour ce choc de Ligue des champions.

OM : De Zerbi se déplace en Belgique avec un groupe quadrillé pour deux objectifs

L’Olympique de Marseille va disputer sans doute une véritable finale ce mercredi soir. Les hommes de Roberto De Zerbi devront s’imposer ce mercredi sur la pelouse du FC Bruges. Une victoire qui leur permettra d’accéder aux barrages de la compétition. L’enjeu du match est intense, car les Belges espèrent eux-aussi se qualifier grâce à un succès à domicile.

Le choc Bruges-OM promet ainsi d’être électrique. De Zerbi a cependant surpris les supporters en intégrant à ce voyage trois joueurs non-autorisés à fouler la pelouse du stade Jan Breydel ce mercredi. Il est question de Benjamin Pavard, Quinten Timber et Ethan Nwaneri, indique La Minute OM.

Le premier est suspendu pour accumulation de cartons. Tandis que les deux recrues hivernales de l’OM ont déjà évolué en coupe d’Europe avec leurs anciens clubs cette saison. Elles ne sont donc pas qualifiées pour cette rencontre. Cette décision de De Zerbi répond surtout à une stratégie précise.

Une mise au vert à Clairefontaine

Une fois le match contre Bruges terminé, le groupe de l’Olympique de Marseille ne rentrera pas immédiatement sur la Canebière. RMC Sport le confirme, De Zerbi et ses hommes s’envoleront directement vers Clairefontaine pour une mise au vert de deux jours.

L’objectif est de préparer le match de samedi contre le Paris FC, avant d’aller défier le PSG au Parc des Princes le dimanche 8 février. De Zerbi a ainsi emmené avec lui Pavard, Timber et Nwaneri afin de disposer de la totalité de son effectif pour les échéances à venir.

