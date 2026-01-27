Mercato OM : Un départ officialisé avant celui de Maupay

Les départs s’enchaînent à l’OM en cette dernière semaine de mercato. Neal Maupay est proche de s’engager au FC Séville. Mais un autre attaquant fait ses valises. François-Régis Mughe quitte définitivement le club phocéen.

Mercato : François-Régis Mughe quitte l’OM avant Neal Maupay

L’Olympique de Marseille accélère drastiquement le dégraissage de son effectif. Notamment en attaque où tous les regards se tournent vers Neal Maupay. L’attaquant franco-argentin a atterri ce mardi au FC Séville afin de finaliser les derniers détails de son prêt.

En attendant l’officialisation de son départ en Andalousie, la direction de l’OM vient de faire une annonce inattendue. Elle se sépare de François-Régis Mughe. Le jeune ailier camerounais avait rejoindre l’OM durant l’été 2022. Il n’a jamais réussi à s’imposer durablement dans la rotation phocéenne.

À voir

Mercato OL : Une fenêtre s’ouvre pour Orel Mangala

Lire aussi : Mercato OM : Maupay déjà à Séville, visite médicale en cours

Le joueur de 21 ans n’aura inscrit qu’un seul but en neuf apparitions sous le maillot phocéen avant de s’en aller. François-Régis Mughe a fait l’objet de divers prêts ces dernières années, que ce soit à Dunkerque ou plus récemment à l’Athens Kallithea en Grèce. Ces expériences à l’étranger n’ont pas été un franc succès.

🚨 OFFICIEL !



François-Régis Mughe quitte l'OM et rejoint l'AEL Limassol (D1 🇨🇾) !



Il s'agit d'un transfert définitif. 👋#TeamOM pic.twitter.com/w4AM4H0PrH — La Minute OM (@LaMinuteOM_) January 27, 2026

Une nouvelle aventure à Chypre

François-Régis Mughe ne va pas enchaîner une énième pige temporaire. Il quitte définitivement l’Olympique de Marseille. Le jeune joueur s’est officiellement engagé avec l’AEL Limassol. L’actuel septième du championnat chypriote offre au Lionceau Indomptable un cadre pour relancer sa carrière. D’autres départs se précisent à l’OM, dont celui d’Angers Gomes.

Lire la suite sur l’OM :

Ça chauffe à l’OM : Un autre milieu proche du départ !

Mercato OM : Plan B activé en cas d’échec pour Himad Abdelli

À voir

PSG Mercato : Nouveau rebondissement pour Dayot Upamecano

Mercato OM : Annonce officielle tombe pour Himad Abdelli !