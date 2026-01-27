Ça chauffe à l’OM : Un autre milieu proche du départ !

Les départs s’accélèrent à l’OM. Alors que le jeune milieu de terrain Darry Bakola se dirige vers le RC Strasbourg, Angel Gomes est lui aussi proche de s’en aller. Wolverhampton est chaud pour le recruter.

Mercato OM : Angel Gomes se rapproche de Wolverhampton

La dernière semaine du mercato est très mouvementée à l’Olympique de Marseille. le grand ménage amorcé en interne s’accélère. Neal Maupay a récemment fait ses valises pour rejoindre le FC Séville. Le jeune Darryl Bakola est lui aussi proche de prendre direction de Strasbourg, Et ce n’est pas terminé. Un autre mouvement se précise au milieu.

Angel Gomes se rapproche d’un retour en Premier League. L’international anglais est arrivé gratuitement à l’OM cet été, après avoir refusé de prolonger à Lille. Il était censé stabiliser l’entrejeu aux côtés de Pierre-Emile Hojbjerg. Une mission qu’il n’a pas vraiment réussie. Au point où Roberto De Zerbi l’a progressivement sortir de son onze de départ malgré ses 4 buts en 20 matchs.

Angel Gomes devrait profiter de cette fin de mercato pour s’en aller. Surtout que Wolverhampton se positionne pour le rapatrier en Angleterre. Foot Mercato le confirme, les Wolves tentent de le recruter sous la forme d’un prêt, avec option d’achat obligatoire en cas de maintien. La mission sera périlleuse. Le club dirigé par Rob Edwards occupe la dernière place de Premier League avec un retard abyssal de 17 points sur le premier non-relégable.

Un départ déjà anticipé à l’Olympique de Marseille

Les négociations se poursuivent entre chaque partie. Ce prêt, s’il se confirme, permettra à l’ancien Mancunien de retrouver un championnat qu’il connait bien. Cela permettrait aussi à la direction de l’Olympique de Marseille d’alléger une masse salariale conséquente.

Elle a d’ailleurs déjà pris les devants en bouclant récemment l’arrivée de Quinten Timber. Ce recrutement pousse un peu plus Angel Gomes vers la sortie. Son aventure est bel et bien en train de se refermer à l’OM.

