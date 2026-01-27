PSG : Magnifiques nouvelles pour la réception de Newcastle !

Pour la dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, le PSG reçoit Newcastle United ce mercredi à 21 heures, au Parc des Princes. Découvrez le point médical concernant les joueurs de Luis Enrique avant ce choc décisif.

Le PSG presque au complet pour affronter Newcastle

Ce mercredi, le PSG (6e) affronte Newcastle United (7e) au Parc des Princes pour le compte de la huitième et dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Après l’entraînement de ce mardi, à la veille du match, le Paris Saint-Germain a fait le point sur les blessures. Et Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasi au complet.

Lisez aussi : Mercato : Le nouveau Andres Iniesta débarque au PSG pour 8M€

À voir

Mercato OM : Annonce officielle tombe pour Himad Abdelli !

En effet, dans son traditionnel point médical d’avant-match, le club de la capitale annonce que seul le jeune ailier Quentin Ndjantou (18 ans) poursuit son protocole individuel. Absent depuis mi-décembre, Kang-In Lee a retrouvé l’entraînement collectif. Présents lors du dernier point médical, Matvey Safonov, Fabian Ruiz, Joao Neves, Achraf Hakimi et Nuno Mendes ne sont pas mentionnés et seront donc disponibles pour la réception des Magpies ce mercredi soir.

S’il a participé à l’entraînement collectif avec ses partenaires ce mardi, Dro Fernandez, fraîchement arrivé en provenance du FC Barcelone, n’est pas encore qualifié pour disputer ce match de Ligue des Champions avec son nouveau club. Mais c’est bien le retour d’Achraf Hakimi qui change tout du côté du PSG. L’équipe parisienne cherche un second souffle en ce début d’année, et le défenseur de 27 ans pourrait en être le symbole.

De retour au Campus PSG, l’international marocain est apparu en pleine forme et surtout très motivé. D’après le quotidien L’Équipe, le latéral droit n’a qu’une idée en tête : replonger immédiatement dans la compétition pour tourner la page de sa récente déception en finale de la Coupe d’Afrique des Nations contre le Sénégal. Son comeback pourrait provoquer un véritable effet domino dans l’équipe.

À voir

OL : Retour de John Textor à Lyon, les supporters menacent

Lisez aussi : Mercato PSG : Une offre stupéfiante pour Julian Alvarez ?

D’abord par son impact direct sur le côté droit, où sa vitesse et sa projection font souvent la différence. Mais aussi au milieu de terrain : avec Hakimi de nouveau disponible, Warren Zaïre-Emery va pouvoir retrouver sa position naturelle dans l’entrejeu parisien contre les hommes d’Eddie Howe.

Le point médical du PSG

Quentin Ndjantou poursuit son protocole individuel.

Kang-In Lee a retrouvé l’entraînement collectif.

Lire la suite sur le PSG

PSG : Pluie de bonnes nouvelles avant Newcastle

À voir

Mercato : Le Stade Rennais refuse une offre thaumaturgique !

INFO PSG : Un renfort de taille se précise contre Newcastle

Coup de théâtre au PSG : Mayulu prêt à claquer la porte ?