PSG : Enrique prévient publiquement Newcastle avant le choc

À la veille de leur choc pour la huitième et dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a lancé un sérieux avertissement à son homologue de Newcastle United, Eddie Howe.

Ce mercredi, le PSG affronte Newcastle United au Parc des Princes, à 21 heures, à l’occasion de la dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Sixième de la compétition, le club de la capitale doit absolument l’emporter face aux Magpies d’Eddie Howe pour espérer se qualifier directement pour les huitièmes de finale sans passer par les barrages.

Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, l’entraîneur du Paris SG a ouvertement annoncé que terminer dans le Top 8 est le principal objectif de ses hommes pour la rencontre de demain.

« Bien sûr, je pense la même chose. C’est clair que pour nous, l’objectif c’est de se qualifier dans les huit premiers et chercher à gagner ce match contre une très bonne équipe comme Newcastle, avec un style différent. Mais c’est une équipe très courageuse, physiquement très forte et avec beaucoup de qualité individuelle. Et on connaît Newcastle parce qu’on les a déjà joués ces dernières années et ce sera très difficile.

On connaissait la difficulté avant de commencer ce tournoi après avoir vu les équipes au tirage au sort. Et non, c’est un moment clé de la saison, mais les matchs qu’on va jouer à l’avenir en Ligue des Champions seront plus importants. Parce que notre objectif, c’est de gagner, mais on est prêt à affronter ce match », a déclaré Luis Enrique, qui compte sur le soutien des supporters pour battre les Anglais.

Luis Enrique lance un appel aux supporters du Paris SG

Après sa conférence de presse, Luis Enrique s’est aussi exprimé au micro de PSG TV pour évoquer le choc de mercredi soir contre les Anglais de Newcastle United. Pour ce match crucial, le coach parisien a lancé un appel solennel aux Ultras du Paris SG afin d’être nombreux au Parc des Princes pour pousser Ousmane Dembélé et ses coéquipiers.

« Un match très difficile ? Bien sûr, ce n’est pas une équipe du pot 4, c’est incroyable. Ils sont dans les 8 premiers. Et dans ce top 8, il y a plusieurs équipes de notre tirage. C’est ainsi, c’est difficile, il faut s’adapter. Demain, avec nos supporters, nous sommes prêts à vivre un match différent. Notamment à la fin, les deux équipes ont besoin d’une victoire. Les supporters doivent en être bien conscients. Il faudra ce sentiment d’être tous ensemble », a confié Luis Enrique. Le peuple du Paris Saint-Germain est attendu massivement au Parc demain soir.

