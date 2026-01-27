PSG : Pluie de bonnes nouvelles avant Newcastle

Les voyants sont au vert pour le PSG avant le choc face à Newcastle en Ligue des Champions. Plusieurs guerriers du Paris SG sont de retour.

PSG : Luis Enrique récupère des cadres avant Newcastle

Le PSG attend de pied ferme Newcastle, mercredi soir au Parc des Princes, lors de la dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. L’enjeu est de taille pour les deux équipes. Battus sur la pelouse du Sporting Portugal la semaine passée, les Parisiens devront passer leurs nerfs sur les Anglais pour sécuriser une place dans le Top 8.

Et les nouvelles sont bonnes pour l’ogre parisien. Le Paris Saint-Germain pourra aborder cette affiche avec des renforts. Absent depuis plusieurs semaines, Achraf Hakimi est proche d’un retour dans le groupe. Le latéral marocain pourrait toutefois débuter sur le banc, son état physique n’étant pas encore jugé optimal.

À voir

Mercato OM : Rebondissement pour Darryl Bakola

Lire aussi : Mercato PSG : Luis Campos assène un coup dur à Chelsea

Luis Enrique devrait également enregistrer les retours de Nuno Mendes, Fabian Ruiz et João Neves. Le défenseur portugais avait été ménagé face à Auxerre en raison d’une fatigue musculaire, tandis que Fabian Ruiz et João Neves sont désormais remis de leurs pépins physiques. Tous trois ont pris part à la dernière séance d’entraînement.

En revanche, des absences restent possibles. Matvey Safonov, Quentin Ndjantou et Kang-in Lee sont toujours incertains. Si l’international sud-coréen montre des signes d’amélioration, sa présence dans le groupe n’est pas encore garantie. Le staff médical tranchera définitivement mercredi matin, à quelques heures du coup d’envoi.

Lire la suite sur le PSG

Coup de théâtre au PSG : Mayulu prêt à claquer la porte ?

À voir

Mercato FC Nantes : Gros coup de Kita, deux cracks en route pour Nantes

INFO Mercato: Après Dro, un phénomène à 40M€ proche du PSG ?

Mercato: Dro Fernandez au PSG, Joan Laporta explose au Barça