Mercato OM : A peine arrivé, il pourrait déjà prendre la porte

Recruté par l’OM lors du dernier mercato estival, Angel Gomes pourrait déjà quitter le club phocéen. Wolverhampton serait en pole pour accueillir le milieu anglais en prêt cet hiver.

Mercato OM : Un été prometteur, un hiver délicat à Marseille

Arrivé libre en provenance de Lille, Angel Gomes incarnait l’espoir d’un renfort créatif au milieu de l’OM. À 25 ans, le joueur anglais, international à plusieurs reprises dans les catégories jeunes, semblait disposer de toutes les qualités pour briller dans la cité phocéenne. Malheureusement, la réalité du terrain s’avère moins enthousiasmante. L’ancien Lillois peine à trouver ses marques et n’a jamais réellement réussi à s’imposer dans le onze olympien.

Dès le mois de décembre, les premières rumeurs de départ ont commencé à circuler. Les performances de Gomes ne correspondent pas aux attentes du club et des supporters, et l’arrivée de Quinten Timber cet hiver renforce l’idée d’un repositionnement stratégique au milieu. Pour un joueur à l’ambition intacte, rester sur le banc ne semblait plus envisageable.

Wolverhampton en embuscade pour Angel Gomes

Le club anglais de Wolverhampton, en grande difficulté en Premier League, aurait jeté son dévolu sur Gomes. Selon Foot Mercato, le club des Midlands souhaite un prêt avec option d’achat obligatoire en cas de maintien, dont le montant reste pour l’instant confidentiel. Un scénario qui pourrait convenir aux deux parties : Wolverhampton récupère un joueur de qualité pour tenter de sauver sa saison, et l’OM libère une place dans son effectif.

Le timing est serré : les Wolves comptent déjà 17 points de retard sur le premier non-relégable à 15 journées de la fin de la saison. Mais malgré cette situation délicate, Angel Gomes se dit ouvert au départ. L’international anglais voit dans ce prêt une occasion de relancer sa carrière, retrouver du temps de jeu et se remettre sur le chemin de la sélection nationale.

Vers un accord imminent

Selon TeamTalk, les discussions entre les deux clubs s’accélèrent. L’OM, conscient que Gomes pourrait bénéficier d’un nouveau challenge, se montre prêt à faciliter le transfert, tandis que Wolverhampton pousse pour finaliser un prêt rapide. Les prochains jours pourraient donc sceller le destin de Gomes, à peine arrivé sur la Canebière.

Pour l’OM, il s’agit d’un choix pragmatique : faire évoluer son effectif et donner la priorité à ceux qui contribuent réellement au projet sportif. Pour Angel Gomes, c’est une chance de transformer une déception en opportunité. Et comme souvent dans le football, l’hiver pourrait bien réserver des surprises… à condition que l’ascenseur du mercato fonctionne dans les deux sens.

