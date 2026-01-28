OM : De Zerbi acte une décision majeure avant Paris FC

À l’aube d’une séquence décisive de sa saison, l’OM change d’air… sans perdre le cap. Roberto De Zerbi a tranché, en misant sur un symbole fort du football français pour resserrer les rangs, avant d’affronter le Paris FC.

OM : Clairefontaine, le choix du symbole et de la sérénité avant Paris

Ce n’est pas un simple déplacement logistique, mais bien une décision lourde de sens. Entre le match de Ligue des champions à Bruges et le déplacement périlleux chez le Paris FC, l’OM a choisi Clairefontaine pour sa mise au vert. Le centre national du football, habituellement réservé aux Bleus, offrira aux Phocéens un cadre d’exception, propice au calme et à la concentration.

Roberto De Zerbi, qui qualifiait Bruges-OM de rendez-vous « historique », sait que l’histoire ne s’écrit pas sur un match isolé. Dans un calendrier congestionné, le technicien italien veut préserver les corps, mais surtout les esprits. À Clairefontaine, loin des sollicitations marseillaises, l’OM entend se recentrer sur l’essentiel : le jeu, le collectif et la performance.

Un calendrier parisien sous haute tension

Après Bruges, Marseille va entrer dans une zone de turbulences sportives. Paris FC samedi, Rennes en Coupe de France mardi, puis le PSG au Parc des Princes le 8 février : trois rendez-vous qui peuvent faire basculer une saison. À cela pourrait s’ajouter, dès la mi-février, un barrage de Ligue des champions, autre objectif majeur du club.

Dans ce contexte, la Coupe de France, devenue prioritaire aux yeux d’un club en quête de trophée depuis 2012, pèse lourd. De Zerbi et sa direction ont donc décidé d’anticiper, en offrant au groupe les meilleures conditions possibles pour aborder cette série capitale sans dispersion ni fatigue mentale.

Un groupe uni, même au-delà du terrain

Le message est clair : tout le monde est concerné. À Bruges, les joueurs non qualifiés ou suspendus, comme Nwaneri, Timber ou Pavard, ont également fait le déplacement. Un choix assumé par le staff, soucieux de renforcer la cohésion avant ce sprint hivernal. À Clairefontaine, l’OM ne fera pas que s’entraîner.

Conférence de presse en visio, vie de groupe resserrée, routines communes : le club cherche à solidifier les liens, comme lors des rituels de la saison passée à Mallemort ou à Rome. Dans le football moderne, les détails font la différence. Et à Marseille, De Zerbi vient d’en cocher un de taille, avec sérieux… et un soupçon d’élégance à la française.

