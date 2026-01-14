Mercato OM : Revirement total pour Angel Gomes !

Alors que l’OM a écrasé Bayeux (9-0) en Coupe de France, la sortie sur blessure d’Angel Gomes compromet la suite du mercato.

Mercato : L’OM perd Angel Gomes, une blessure qui change tout

L’Olympique de Marseille a vécu une soirée contrastée en 16es de finale de la Coupe de France. Les hommes de Roberto De Zerbi n’ont fait d’une bouchée des amateurs de Bayeux, s’imposant sur un score fleuve de 9-0. Cette rencontre devait être une simple formalité. Mais elle s’est transformée en source d’inquiétude pour la direction de l’OM.

Le club phocéen a perdu Angel Gomes à l’heure de jeu. Le milieu de terrain anglais a été touché à la cheville gauche. Il a été contraint de quitter la pelouse en boitant, le visage marqué par la douleur. L’intervention rapide du staff médical n’a pas suffi à le faire revenir sur le terrain. Sa sortie suscite une vive crainte à Marseille.

Son retour en Angleterre compromis

Ce pépin physique tombe surtout au pire moment pour la direction de l’OM. Angel Gomes figurait en effet en bonne place sur la liste des partants durant ce mercato hivernal. Plusieurs clubs de Premier League, réputées pour leur puissance financière, s’étaient déjà manifestés pour son transfert.

Cela aurait permis à l’OM de réaliser une belle plus-value après le départ de Robinio Vaz. Sauf que cette blessure jette un froid sur les possibles négociations. Le retour d’Angel Gomes en Angleterre semble compromis, forçant peut-être le joueur à rester à quai. Cette option prend désormais de l’ampleur en interne.

