INFO Mercato : OM en discussion pour un ultime départ !

En cette fin de mercato hiverna, la direction de l’OM espère bien boucler un départ au milieu. Mais cela ne se fera pas à n’importe quel prix.

Mercato : L’OM fixe sa condition pour Angel Gomes

Les mouvements s’enchainent à l’Olympique de Marseille. Neal Maupay vient de rejoindre le FC Séville. Tandis que le jeune Darry Bakola est en instance de départ. Le RC Strasbourg s’active pour le déloger de l’OM. La direction marseillais s’active aussi en coulisse pour finaliser une dernière opération avant la fin du mercato.

Angel Gomes est lui aussi proche de faire ses valises. L’international anglais est arrivé libre l’été dernier après quatre saisons passées. Il était censé briller dans l’entrejeu de Roberto De Zerbi. Sauf que le joueur de 25 ans n’a jamais trouvé ses marques à l’OM malgré ses 20 apparitions cette saison.

Il a perdu progressivement sa place dans le onze de départ marseillais. Au point d’être invité à se trouver une porte de sortie. Wolverhampton s’est positionné pour le rapatrier en Angleterre. Mais la direction marseillaise refuse de perdre la face dans les négociations.

Un prêt avec option d’achat obligation à l’étude

Team Talk rapporte que l’Olympique de Marseille a fermement repoussé une première offre de transfert sec pour Angel Gomes. Car le montant proposé était dérisoire par rapport à la valeur du joueur, estimée à 15 millions d’euros. Olympiens et Wolves négocient désormais un prêt avec option d’achat.

Cette option deviendrait obligatoire en cas de maintien de l’actuelle lanterne rouge de Premier League. Même si cette mission relève du miracle, Wolverhampton ne comptant que 8 points à mi-parcours. Ce deal permettrait en tous cas à l’OM de protéger ses intérêts. Les négociations se poursuivent dans ce sens.

