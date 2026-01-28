Mercato OM : Une offre XXL tombe pour Angel Gomes

Peu utilisé et menacé par l’arrivée de nouveaux renforts, Angel Gomes pourrait quitter l’OM avant la fermeture du mercato hivernal. Un club de Premier League lui tend la main.

Mercato OM : Vers un retour en Angleterre pour Angel Gomes ?

Arrivé libre de Lille l’été dernier, Angel Gomes traverse une période un peu compliquée à l’OM. Le milieu offensif anglais peine à s’imposer comme un titulaire indiscutable sous le maillot olympien. Cette saison, il a claqué trois pions et délivré une passe décisive en 18 matches. Des statistiques correctes, mais insuffisantes pour s’installer durablement dans le onze de départ, d’autant que la potentielle arrivée d’Hamid Abdelli pourrait encore réduire son temps de jeu.

Ainsi donc, un départ dès ce mercato hivernal est bel et bien possible. Et des prétendants sont chauds pour le recruter et lui donner du temps de jeu. Selon Foot Mercato, Wolverhampton s’est positionné pour recruter Angel Gomes. Les Wolves sont actuellement en pleine lutte pour le maintien. Ils souhaitent en faire leur nouveau maître à jouer pour compenser le départ de Marshall Munetsi.

Les pensionnaires du stade Vélodrome auraient donné leur feu vert pour le départ de l’ancien joueur du LOSC. Ce transfert permettrait à l’OM de libérer de la place. Quant à l’international anglais, il pourrait rebondir dans son pays natal. Un retour en Angleterre pourrait ainsi s’accélérer dans les prochains jours pour Angel Gomes.

