Mercato OM : Feu vert pour l’arrivée de Estupiñan ?

La direction de l’OM fonce sur Pervis Estupiñán, ancien soldat de Roberto De Zerbi. Le coup se prépare pour ce mercato hivernal.

Mercato OM : De Zerbi pousse pour Pervis Estupiñán

L’OM tient peut-être enfin son arrière gauche. En quête d’un renfort prioritaire à ce poste, Roberto De Zerbi aurait ciblé un visage bien connu : Pervis Estupiñán, actuellement au Milan AC.

Avec la blessure d’Emerson, la fragilité de l’effectif marseillais sur le flanc gauche est apparue au grand jour. Si Facundo Medina peut dépanner grâce à sa polyvalence, l’Argentin n’a pas les atouts pour animer le couloir. Il ne répond pas pleinement aux exigences du staff olympien.

Les dirigeants phocéens s’activent donc et ont identifié la perle rare. Estupiñán présente le profil idéal. International équatorien, ayant un passeport espagnol (donc non extra-communautaire), il affiche une solide expérience du haut niveau après des passages en Liga, Serie A et Premier League. C’est surtout sous les ordres de Roberto De Zerbi, à Brighton, que le latéral gauche s’est révélé, devenant l’un des piliers des Seagulls.

Le jeune crack ne s’est pas imposé comme un titulaire indiscutable en Lombardie depuis son arrivée au Milan AC. Selon les informations de Bolavip, les dirigeants milanais seraient ouverts à un départ et demanderaient environ 10 millions d’euros pour libérer le joueur, dont le contrat court jusqu’en 2030.

Une opportunité que l’OM surveille de près. La concurrence existe néanmoins : plusieurs clubs turcs et espagnols sont sur le dossier, tout comme Manchester United, également cité parmi les prétendants. L’Équatorien aurait donné son feu vert pour plier ses bagages cet hiver. Il reste quelques jours aux dirigeants phocéens pour finaliser l’opération et devancer la concurrence.

