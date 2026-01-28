Bruges-OM : De Zerbi avec un renfort en attaque, le groupe !

C’est ce mercredi soir que l’OM défie le FC Bruges en Ligue des champions. Roberto De Zerbi pourra bel et bien compter sur un atout offensif pour ce choc décisif.

OM : De Zerbi convoque un commande de 21 joueurs contre Bruges

L’Olympique de Marseille ne doit pas se rater ! Les hommes de Roberto De Zerbi doivent impérativement battre le FC Bruges ce mercredi soir afin de valider leur qualification pour les barrages de Ligue des champions. L’entraîneur de l’OM a d’ailleurs dévoilé son groupe pour cette rencontre.

Il s’agit d’un commando de 21 joueurs pour tenter d’accomplir cette mission périlleuse en terre belge. Les recrues hivernales, Ethan Nwaneri et Quinten Timber, sont inéligibles pour ce choc européen. Elles ont déjà disputé une coupe d’Europe avec leurs anciens clubs cette saison.

Il pourra compter sur Igor Paixao en attaque

La défense de l’OM présente par ailleurs un visage contrasté. Le retour de Nayef Aguerd, après sa participation à la CAN 2025, est une excellente nouvelle pour De Zerbi. Mais l’absence d’Emerson Palmieri (blessé) pèse lourd sur ses plans. Benjamin Pavard fait le voyage pour soutenir ses partenaires, car il est suspendu pour ce choc Bruges-OM.

De Zerbi peut cependant pousser un ouf de soulagement en attaque. Igor Paixao sera bel et bien de la partie. L’attaquant brésilien est opérationnel en dépit d’un inquiétude en début de semaine. Le jeune Darryl Bakola est également du voyage. Cela prouve que De Zerbi compte sur toutes ses forces vives pour arracher cette qualification en Belgique.

