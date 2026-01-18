Mercato PSG : Visite médicale programmée pour Dro Fernandez

Pedro Fernandez Sarmiento, souvent appelé Dro Fernandez, est annoncé très proche du PSG cet hiver. Le milieu offensif ne veut pas prolonger son contrat avec le Barça et dispose d’une clause libératoire à 6M€, dont le club parisien devrait profiter. L’affaire est dite.

Mercato PSG : Dro Fernandez officialisé la semaine prochaine

C’est fait, le PSG tient sa première recrue hivernale. Le Barça subit une fois de plus le diktat de Nasser Al-Khelaïfi. Considéré comme l’un des talents les plus prometteurs de la Masia, Dro Fernandez s’apprête à s’engager avec le Paris Saint-Germain, après avoir refusé de prolonger son contrat, qui court jusqu’en juin 2027, avec le club catalan.

Comme Neymar à l’été 2017, le Paris SG va passer par la clause libératoire du joueur de 18 ans pour le recruter. Le journaliste Fabrizio Romano assure désormais que tout devrait être réglé la semaine prochaine.

« Le Paris Saint-Germain devrait officialiser l’accord avec Dro et son agent, Ivan de la Pena, la semaine prochaine. L’accord verbal est conclu à 100%, comme révélé il y a 24 heures. Le Borussia Dortmund et Manchester City n’ont jamais entamé de discussions avancées. Il s’agissait uniquement du PSG », explique le spécialiste mercato sur Twitter. Présent en conférence de presse ce samedi, Hansi Flick, coach du FC Barcelone, a lui aussi confirmé le départ imminent de son milieu offensif.

« La situation actuelle est claire : tout le monde est au courant. Si le transfert de Dro n’est pas finalisé, je ne répondrai pas à cette question. Mais nous sommes dans le monde du football et parfois, il y a des imprévus. On peut ne pas approuver leurs décisions, mais ce sont des adultes. Il y a des gens autour d’eux et cela pourrait les inciter à réagir. Mais je ne veux plus parler, je pense que c’est suffisant », a déclaré le technicien allemand, refusant de commenter le choix du joueur.

L’emballement est logique, presque automatique. Un jeune de 18 ans, formé au FC Barcelone, une clause abordable, l’intérêt direct de Luis Enrique et l’implication de Nasser Al-Khelaïfi : tous les ingrédients sont réunis pour nourrir la hype. Mais le Paris Saint-Germain semble justement vouloir avancer avec méthode. Dro Fernandez n’arrive pas en sauveur ni comme une pièce centrale immédiate.

« Done deal ! Dro Fernandez au Paris Saint-Germain – FAIT. Accord total entre PSG et Dro. Paris active la clause de libération de 6 millions d’euros. Médical et signature bientôt. Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi l’ont convaincu de faire le mouvement », indique Sky Sports.

