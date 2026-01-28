Mercato OM : La prochaine signature annoncée en direct !

Très actif sur le mercato hivernal, l’OM ne compte pas lever le pied. Selon Daniel Riolo, Pablo Longoria serait même tout proche de frapper un nouveau coup avant la fermeture du marché en ce mois de janvier.

L’OM, toujours en première ligne sur le mercato

À Marseille, le mercato n’est jamais un long fleuve tranquille. Cet hiver encore, le club phocéen assume son statut d’agitateur numéro un en Ligue 1. Après les arrivées d’Ethan Nwaneri et de Quinten Timber, l’effectif olympien continue de se remodeler à vive allure, preuve d’une ambition intacte malgré une première moitié de saison déjà mouvementée.

Dans le sens des départs, Robinio Vaz a pris la direction de l’AS Rome tandis que Neal Maupay s’est engagé avec le FC Séville. Deux sorties qui ont libéré de l’espace, sportivement et financièrement, pour permettre à Pablo Longoria d’accélérer sur de nouveaux dossiers ciblés.

Mercato OM : Himad Abdelli attendu à Marseille

Parmi eux, un nom revient avec insistance : celui d’Himad Abdelli. Le milieu de terrain d’Angers serait déjà tombé d’accord avec l’OM sur le plan contractuel. Un dossier avancé, mais pas encore finalisé, car les discussions avec le SCO s’annoncent rugueuses à quelques jours de la clôture du marché, fixée au 2 février à 20 heures.

Angers, conscient de tenir un joueur clé, entend bien faire monter les enchères. Le temps presse, et chaque heure qui passe renforce la tension autour d’un transfert devenu stratégique pour Marseille. Mardi soir, Daniel Riolo a apporté un éclairage décisif sur ce feuilleton. Confiant, le chroniqueur de RMC a annoncé la tendance : « Je pense que ça va se faire, mais jusqu’au bout, Angers mettra la pression pour ne rien lâcher ».

🗣🗣💬 "J'aime beaucoup le joueur, il fait une bonne CAN avec l'Algérie. À l'OM, il peut être un joueur de rotation mais ce n'est pas lui qui va régler tous les problèmes"@walidacherchour réagit à l'accord entre Himad Abdelli, milieu d'Angers, et l'OM. pic.twitter.com/otUvOCjQBf — After Foot RMC (@AfterRMC) January 7, 2026

Riolo a également évoqué l’état d’esprit du joueur qui n’a qu’un seul rêve : celui de porter les couleurs marseillaises. « Il se plaint un peu car il dit : je suis là depuis 3 ans, j’ai tout donné pour le club, c’est mon rêve d’aller à l’OM », a lâché Riolo. Une déclaration forte, presque un appel du pied, qui en dit long sur la motivation d’Abdelli et sur l’issue probable du dossier. Reste désormais à connaître le montant que Marseille devra consentir pour convaincre Angers.

