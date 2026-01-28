Coup de théâtre à l’OM : Une arrivée surprise en défense !

En cette dernière semaine de mercato, l’OM tente de boucler une arrivée surprise. Le président Pablo Longoria et son équipe foncent sur le nouveau prodige de la Sampdoria, Karim Diop.

Mercato : L’OM proche de recruter Karim Diop

La dernière ligne droite du mercato hivernal est très mouvementée à l’Olympique de Marseille. Le club phocéen se prépare à perdre quelques joueurs en vue de soulager ses finances. Darryl Bakola et Angel Gomes se rapprochent de la sortie. Dans le même temps, la direction de l’OM prépare une arrivée surprise en défense.

Les dirigeants phocéens sont friands de jeunes talents. Et leur dernière travaille conduit à la nouvelle révélation de la Sampdoria, Karim Diop. Agé seulement de 16 ans, le défenseur italien impressionne par sa maturité précoce. Ses solides prestations en sept rencontres ont rapidement alerté les recruteurs de l’OM.

Les Olympiens s’activent déjà en coulisse pour Karim Diop, indique Marc Mechenoua, journaliste pour Le Parisien. La situation contractuelle du joueur est aussi un élément à prendre en comprendre. Karim Diop arrive au terme de son engagement en juin prochain.

Une opportunité à ne pas rater pour l’Olympique de Marseille.

Le jeune défenseur italien refuse jusqu’ici de prolonger son aventure à la Sampdoria malgré les pressions de sa direction. Cette impasse offre une opportunité en or pour l’Olympique de Marseille. Les Olympiens peuvent s’attacher les services d’une pépite à bas prix réduit.

Cette stratégie de recrutement s’inscrit parfaitement dans le projet de reconstruction de Pablo Longoria. Le président de l’OM et son équipe n’hésitent plus à recruter de jeunes joueurs avant de le revendre. Le dossier Robinio Vaz le prouve bien.

