Mercato OM : Ulisses Garcia en route pour l’Italie ?

Le mercato de l’OM s’accélère dans le sens des départs. Après Neal Maupays, c’est Ulisses Garcia qui est proche de s’en aller. Le défenseur suisse est courtisé en Italie.

Mercaro : L’OM pousse Ulisses Garcia vers la sortie

La dernière semaine du mercato est très mouvementée à l’Olympique de Marseille. La direction marseillaise s’active pour réduire sa masse salariale. Plusieurs joueurs sont invités à quitter l’OM. Neal Maupay a été envoyé au FC Séville en prêt. Tandis qu’Angel Gomes se rapproche d’un retour en Premier League. Wolverhampton étant à ses trousses.

Mais un autre départ se prépare en défense : celui d’Ulisses Garcia. L’international suisse peine à frayer un chemin dans le onze de départ de l’OM. Il n’a disputé que six bouts de matchs cette saison. Ce manque de temps de jeu n’a pas affecté sa cote sur le marché des transferts.

Sassuolo s’invite dans la bataille pour sa signature

Ulisses Garcia était un temps pressenti pour rejoindre le Hellas Vérone. Sauf que les négociations entre les deux écuries patinent. Ce qui risque de profiter à un autre courtisan. Le journaliste Gianluca Di Marzio assure en effet que Sassuolo tente d’attirer Ulisses Garcia dans ses rangs.

Les Neroverdi verraient en lui le profil idéal pour renforcer leur couloir gauche. Les contacts ont déjà débuté avec la direction de l’OM et devrait s’intensifier en vue d’un accord. Ulisses Garcia est lié à Marseille jusqu’en juin 2028. Son prix de vente est estimé à trois millions d’euros, selon Transfermarkt.

