PSG-Newcastle : Luis Enrique lâche ses vérités après le nul

Luis Enrique n’a pas cherché à se cacher après le nul frustrant du PSG face à Newcastle (1-1), synonyme de barrages en Ligue des Champions. Lucide mais combatif, l’entraîneur parisien a livré une analyse sans fard, entre regrets immédiats et foi intacte en son groupe.

PSG-Newcastle : Un nul amer qui passe mal chez Luis Enrique

Le PSG avait l’occasion de valider son billet direct pour les huitièmes de finale. Il devra finalement repasser par la case barrages. Face à Newcastle, les Parisiens ont dominé, parfois souffert, souvent gâché. Le pénalty manqué et plusieurs occasions franches ont laissé un goût d’inachevé au Parc.

« Je ne sais pas si c’est un problème. C’est comme ça le football », souffle Luis Enrique sur Canal+. Le technicien espagnol refuse de dramatiser, tout en pointant la bascule du match : « Quand on a pris le but, ça nous a fait mal. On a été un peu coupé. On a été moins bien en seconde période », avoue-t-il.

Le Paris SG hors du top 8, un scénario inversé

Comme la saison passée, Paris connaîtra les barrages européens. Mais cette fois, la dynamique inquiète davantage. Là où le PSG avait monté en puissance en 2024, il semble aujourd’hui balbutier son football, enchaînant les prestations irrégulières depuis plusieurs semaines.

Pourtant, Luis Enrique persiste : « Aujourd’hui l’équipe a mérité plus. On a raté un pénalty, des occasions ». Une lecture optimiste, presque obstinée, qui contraste avec les frayeurs vécues en fin de match, lorsque Newcastle a frôlé le hold-up.

Barrages en Ligue des Champions : un passage obligé

Qarabag ou Monaco se dresseront désormais sur la route parisienne. Sur le papier, le Paris SG partira favori. Mais personne n’ignore que l’Europe ne pardonne rien, surtout quand Chelsea ou le FC Barcelone pourraient surgir dès les huitièmes. Même au sein du vestiaire, l’objectif manqué est assumé. « C’était notre objectif de finir dans le top 8 », reconnaît Safonov, avant de marteler la confiance collective et le travail quotidien.

Malgré tout, l’Asturien refuse la sinistrose. « Notre manière de gérer le match a été correcte. On mérite de gagner », insiste-t-il, avant de conclure avec sa marque de fabrique : « On est habitué aux difficultés et j’aime les difficultés ». Un discours ferme, presque provocateur. Luis Enrique l’assure : le PSG a déjà vacillé. Reste à savoir s’il saura, une fois encore, se relever au bon moment.

