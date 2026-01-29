INFO Mercato : Le PSG et l’OL proches d’un accord audacieux

À cinq jours de la fermeture du mercato hivernal, l’OL voudrait encore se renforcer pour cette deuxième partie de saison. Les Gones seraient ainsi proches d’arracher un bel accord au PSG. Explications.

Mercato PSG : Un défenseur central poussé vers la sortie

Après avoir enregistré le renfort de Dro Fernandez, qui pourrait être l’unique recrue de ce mercato hivernal, le PSG voudrait faire de la place dans son vestiaire. Dans cette optique, le journaliste Loïc Tanzi rapporte que plusieurs joueurs, notamment des jeunes, pourraient quitter les rangs des Rouge et Bleu d’ici la fin du mercato hivernal.

« Il devrait y avoir quelques départs au PSG, au moins un », a annoncé le spécialiste mercato du quotidien L’Équipe, qui cite le jeune Noham Kamara comme le premier sur cette liste de partants. Sous contrat jusqu’en juin 2028, le défenseur central de 19 ans veut partir pour engranger du temps de jeu. À la recherche d’un défenseur, l’OL serait très intéressé par le profil du protégé de Luis Enrique.

« Le premier c’est Noham Kamara, un jeune défenseur central. Il devrait quitter le PSG. Probablement pour Lyon, qui est le club le plus pressant pour l’accueillir. En prêt avec option d’achat. Ce n’est pas un départ majeur du PSG, mais c’est quand même un départ », explique Loïc Tanzi.

Noham Kamara, dernière recrue de l’OL ?

La fin du mercato d’hiver pourrait bien être agitée à l’Olympique Lyonnais. Si la direction sportive espère bien se séparer d’un ou deux éléments, notamment dans l’entrejeu, l’entraîneur Paulo Fonseca poursuit sa stratégie et vise un nouveau renfort pour cet hiver.

Outre le dossier de l’avant-centre pour soutenir Endrick et Pavel Sulc, l’OL serait toujours en négociations avec Luis Campos, conseiller sportif du PSG, pour Noham Kamara. « Les négociations avancent, mais rien n’est encore acté. Il faut attendre encore un peu pour savoir si Noham Kamara pourra rejoindre l’OL en prêt, probablement avec une option d’achat », assure le journaliste de L’Équipe. Affaire à suivre…