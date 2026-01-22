OL Mercato : Une arrivée en vue, les départs au point mort

L’entraineur de l’OL attend des renforts,à la suite d’Endrick (19 ans) et Noah Nartey (20 ans). Le club doit également acter des départs pour faire la place aux recrues. Mais ça coince !

Mercato OL : Fonseca réclame une troisième recrue

L’OL se renforce cet hiver pour éviter de sombre dans la deuxième moitié de saison décisive. Le club rhodanien est engagé en Ligue Europa, en plus de la Ligue 1 et la coupe de France. Son objectif est de gagner un titre ou trophée dans ces compétitions, afin de mettre fin à 14 ans de disette. En effet, le dernier titre des Gones remonte à 2012 en coupe de France.

Pour ce faire, l’Olympique Lyonnais a déjà recruté Endrick, en provenance du Real Madrid, et Noah Nartey, arrivé de Brondby au Danemark. À la suite de l’avant-centre brésilien et du milieu de terrain danois, Paulo Fonseca attend d’autre recrues. « Nous n’avons pas tant de solutions. Nous travaillons pour faire venir encore un joueur », a-t-il lâché en conférence de presse.

À voir

FC Nantes : Double coup dur pour Ahmed Kantari

Lisez aussi : Mercato OL : Kang négocie un deal incroyable avec le PSG

Si la piste Sacha Boey (arrière droit) du Bayern Munich a refroidi, celle menant vers Noham Kamara (défenseur de 18 ans) est confirmée par L’Équipe. L’entraîneur de l’OL réclame notamment un avant-centre dont le profil est proche de celui de Marin Satriano, transféré au FC Getafe.

Des départs attendus à l’Olympique Lyonnais

Parlant de départ, Lyon espère faire une vente au moins. Le nom de Tanner Tessmann et d’Orel Mangala revient souvent parmi les joueurs sur le départ. Un ou deux joueurs, sur qui Paulo Fonseca ne compte pas en priorité, sont également sur le départ. Hans Hateboer, prêté par le Stade Rennais, figure dans cette catégorie.

Tout comme Enzo Molebe, qui est en manque de temps de jeu. Il n’a joué que 9 minutes en Ligue 1 depuis septembre 2025 et a pris part à 2 bouts de matchs (58 minutes) en Ligue Europa.

Avec l’arrivée d’Endrick, l’attaquant de 18 ans est favorable à un départ de Lyon, afin de trouver du temps de jeu dans un autre club.

Tyler Morton transféré en Premier League ?

En tout cas, Matthieu Louis-Jean (Directeur technique) devra trouver une porte de sortie pour quelques joueurs et probablement réaliser une grosse vente avant la fermeture du mercato, le 2 février 2026. Très sollicité en Premier League, Tyler Morton pourrait rapporter un gros chèque, pour renflouer les caisses de l’Olympique Lyonnais. Transféré de Liverpool à 10 M€, le milieu défensif anglais est valorisé à 18 M€ par Transfermarkt.

Lire aussi sur l’OL :

Ligue Europa : L’OL en pleine galère pour son voyage à Berne ?

À voir

Mercato PSG : Après Dro Fernandez, un autre bijou de Liga visé

Mercato OL : Nartey dévoile les coulisses de son transfert

Mercato OL : Feu vert pour l’arrivée d’un crack français à Lyon !