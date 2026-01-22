Mercato OL : Kang négocie un deal incroyable avec le PSG

La direction de l’OL veut réaliser un joli coup au PSG pour ce mercato hivernal. Un jeune roc parisien est sur la short-list des Gones.

Mercato OL : Kang vise une pépite du PSG

La direction de l’OL fait feu de tout bois pour mettre en place une équipe compétitive pour la seconde partie de la saison. Les Gones veulent rafler des points et viser la qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Avec des moyens limités, les dirigeants lyonnais réalisent un bon mercato. De nouvelles pépites ont déjà posé leurs valises à Lyon cet hiver. D’autres sont attendues avant la fermeture du marché des transferts.

Les dirigeants lyonnais se sont d’abords positionnés pour accueillir Sacha Boey. Il est sous contrat au Bayern Munich jusqu’en juin 2028. Une valeur estimée à 15 millions d’euros. Mais la piste a été abandonnée notamment à cause du salaire. Les Gones ne veulent pas faire de folie. Ils ont alors braqué leurs yeux sur un jeune crack du PSG.

Selon L’Équipe, information confirmée par le journaliste Hugo Guillemet, l’Olympique Lyonnais s’intéresse de près à Noham Kamara. C’est un défenseur de 18 ans formé dans la capitale. Peu utilisé cette saison, il envisage de rejoindre un autre club pour continuer sa progression.

Le deal privilégié est un prêt avec option d’achat. Une formule adaptée aux contraintes financières des Gones. Attention toutefois à la concurrence. Le Racing Club de Strasbourg est également sur le dossier. Le PSG, de son côté, devra trancher dans les prochains jours.

