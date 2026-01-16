Mercato PSG : Campos tout proche du but pour Akliouche ?

Après une première partie de saison largement marquée par les blessures, le PSG pourrait être tenté de se renforcer cet hiver. Maghnes Akliouche, milieu offensif de l’AS Monaco, pourrait ainsi débarquer dans les derniers instants du mercato hivernal.

Mercato : Maghnes Akliouche prêté avec option d’achat au PSG ?

Interrogé sur le mercato hivernal, jeudi après-midi, à la veille du choc de Ligue 1 contre le LOSC, l’entraîneur du PSG a confirmé son souhait d’accueillir des recrues cet hiver. « Le mercato ? Bien sûr, nous sommes ouverts. Mais ce n’est pas pour la défaite, c’est pour tout le temps. On est ouvert au fait de profiter des possibilités. Mais ce que j’ai vu est très positif. On est ouvert pour toutes les possibilités, sans précipitation », a lancé Luis Enrique en conférence de presse.

De son côté, PSG Inside Actus assure que contrairement aux récentes révélations du quotidien L’Équipe, qui indiquait que le PSG a fermé la porte à toute arrivée lors de ce mercato hivernal, le club de la capitale n’a pas totalement renoncé à recruter. Le problème est surtout conjoncturel : les dossiers sont compliqués, les clubs refusent de lâcher leurs joueurs en pleine saison.

Le PSG n’a pas renoncé à recruter , mais les dossiers s'annoncent compliqué. Beaucoup de refus, les clubs ne veulent pas lâcher leurs joueurs en pleine saison. Paris cherche un prêt avec OA, mais les clubs veulent du cash. Discussions avec Porto, Monaco, la Roma, LOSC et Brighton pic.twitter.com/6JonpBCgbO — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) January 14, 2026

Surtout que Luis Campos, conseiller sportif parisien, privilégie désormais des prêts avec option d’achat, alors que les clubs concernés réclament tous des transferts secs. Le portail dédié aux Rouge et Bleu ajoute que les dirigeants du Paris Saint-Germain négocient notamment avec le FC Porto pour Rodrigo Mora, l’AS Monaco pour Maghnes Akliouche, l’AS Rome pour Manu Koné, le LOSC pour Ayyoub Bouaddhi et Brighton pour Carlos Baleba, sans avancée majeure pour l’instant.

Pour Maghnes Akliouche, l’international français de 23 ans a donné son aval pour un transfert à Paris et n’attend que l’accord entre les deux clubs pour rallier la capitale. Sous contrat jusqu’en juin 2028, le natif de Tremblay-en-France est estimé à 70 millions d’euros par sa direction. Reste à voir si Luis Campos parviendra à faire craquer Thiago Scuro, directeur général de l’AS Monaco, avant la fermeture du mercato hivernal.

