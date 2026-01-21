Mercato OL : Après Kamara, Lyon fonce sur un autre Parisien

En quête de renforts pour consolider son effectif, l’OL accélère sur le mercato hivernal. Après avoir pris une longueur d’avance sur le dossier Noham Kamara, le club rhodanien s’intéresse désormais à un autre profil issu de la région parisienne.

Mercato OL : Noham Kamara, la promesse parisienne qui se rapproche du Rhône

À seulement 18 ans, Noham Kamara incarne cette jeunesse talentueuse mais pressée d’exister. Barré au PSG par une concurrence féroce et l’arrivée d’Ilya Zabarnyi, le défenseur central n’a goûté qu’à des miettes cette saison, malgré un potentiel unanimement reconnu en interne.

Lire aussi : FLASH Mercato : Lyon tout proche d’un coup d’éclat au PSG !

À voir

L’OM s’offre l’un des meilleurs entraineurs au monde !

Selon les informations de Marc Mechenoua, l’OL tiendrait aujourd’hui la corde. Un prêt avec option d’achat jusqu’à la fin de la saison est évoqué. Une formule souple, presque élégante, qui permettrait à Lyon de miser sur l’avenir sans brûler les étapes, et à Kamara de respirer loin de l’ombre parisienne.

Sacha Boey, l’opportunité inattendue venue de Munich

Dans un autre registre, Lyon scrute aussi la situation de Sacha Boey. Mis au placard au Bayern Munich depuis novembre après un épisode mal digéré par Vincent Kompany, le latéral droit de 25 ans pourrait plier bagage dès cet hiver. Un paradoxe pour un joueur encore sous contrat jusqu’en 2028.

Selon Kicker, l’OL fait partie des clubs intéressés, aux côtés d’Everton. Si son salaire constitue un sérieux obstacle, le profil de Boey coche des cases précieuses : expérience européenne, puissance, fiabilité. Lyon, en quête de stabilité et de caractère, pourrait tenter le pari. Avec prudence, mais ambition.

Lire aussi sur l’OL :

Ligue Europa, Lyon à un pas des 8es de finales

Mercato OL : Kang officialise une nouvelle signature à Lyon

À voir

ASSE : La promesse forte de Tardieu avant Reims

Mercato : Lyon s’offre une autre pépite après Endrick