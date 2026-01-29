Séisme à l’OM : De Zerbi a demandé à partir !

Roberto De Zerbi n’est pas homme à fuir les tempêtes, mais celle-ci semble avoir dépassé l’entendement. Après la lourde défaite de l’OM à Bruges et une élimination européenne brutale, l’entraîneur italien a surpris tout son monde en demandant à quitter l’Olympique de Marseille.

OM : Roberto De Zerbi face à l’impasse marseillaise

Roberto De Zerbi, visage fermé et regard perdu, a livré mercredi soir l’une des conférences de presse les plus marquantes de sa carrière. Rarement un entraîneur de l’OM ne s’était montré aussi démuni publiquement. « En treize ans, je n’ai jamais vu ça », lâchait-il, presque incrédule, après une prestation jugée « trop violente, trop brutale ». Un aveu de faiblesse, mais aussi un cri d’alarme.

Le technicien italien, soutenu par Medhi Benatia, a pointé un mal plus profond que le simple résultat. Consignes répétées, alertes martelées, préparation ciblée : tout semblait réuni pour éviter le naufrage. Pourtant, deux buts encaissés en onze minutes et une apathie glaçante ont plongé l’OM dans le doute. Quand la parole du coach ne traverse plus le vestiaire, le danger devient structurel.

Bruges, le match qui a tout fait basculer

Cette soirée européenne restera comme un point de rupture. Plus qu’une défaite, Bruges a été un révélateur cruel des limites mentales et collectives de l’équipe. De Zerbi avait prévenu, anticipé, décortiqué. Les joueurs, eux, n’ont pas répondu. À Marseille, l’addition est toujours immédiate : quand le terrain trahit, le contexte s’embrase.

Medhi Benatia, en zone mixte, n’a pas cherché à protéger ses joueurs. Rarement un dirigeant marseillais n’avait été aussi direct. Un soutien clair au coach, mais aussi un message fort envoyé au vestiaire. Dans cette atmosphère électrique, De Zerbi a commencé à s’interroger : comment avancer quand la confiance se fissure à ce point ?

Un avenir soudainement remis en question

Jeudi, l’Italien a pris du recul. Pas de départ à Clairefontaine avec le groupe, mais une réflexion solitaire sur son avenir. Selon les informations de Foot Mercato, Roberto De Zerbi a demandé à quitter l’OM, déclenchant des discussions immédiates avec la direction. Un choix lourd, presque à contre-courant de son projet initial de s’inscrire dans la durée.

Ces dernières semaines, l’entraîneur apparaissait à fleur de peau, parfois déroutant, souvent lucide. Entre incompréhension sportive, pression médiatique et environnement marseillais toujours volcanique, le cocktail semblait explosif. À Marseille, le temps n’existe pas vraiment. Et après Bruges, l’OM pourrait bien se réveiller sans celui qui incarnait son renouveau tactique. Un séisme, oui. Et peut-être le début d’un nouveau cycle… ou d’un éternel recommencement.

