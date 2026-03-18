Chelsea-PSG : Des nouvelles inquiétantes pour Barcola

Buteur puis contraint de quitter ses partenaires, Bradley Barcola a assombri une soirée pourtant parfaite pour le PSG face à Chelsea FC. Derrière le large succès parisien, une incertitude plane désormais autour de la cheville du jeune attaquant.

Chelsea-PSG : Paris retient son souffle pour Barcola

Le PSG a livré une démonstration de maîtrise sur la pelouse de Stamford Bridge, validant son billet pour les quarts de finale avec une aisance presque insolente. Dans ce récital collectif, Bradley Barcola s’est illustré en trouvant le chemin des filets, ce qui confirme son ascension fulgurante. Mais au retour des vestiaires, le scénario s’est brusquement assombri.

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Touché à la cheville, l’ancien Lyonnais a dû céder sa place à Désiré Doué, tout en quittant la pelouse en grimaçant. Une image qui contraste violemment avec la sérénité affichée par ses coéquipiers. En conférence de presse, Luis Enrique a tenté de calmer le jeu sur la blessure de son jeune ailier.

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« Il n’y a rien d’important sur leurs blessures. On doit attendre demain les examens, mais rien de grave », a-t-il déclaré. Une sortie rassurante en apparence, mais qui n’efface pas totalement les doutes. Le technicien espagnol a également précisé : « Il faut attendre demain pour savoir exactement. Rien d’important mais je ne suis pas docteur. Rien d’important non plus pour Neves ».

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