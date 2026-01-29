Ça chauffe à l’OM : De Zerbi en sursis après Bruges !

La terrible élimination de l’OM en Ligue des champions va laisser des traces. La légitimé de Roberto De Zerbi est même d’ores et déjà remise en cause.

OM : Un tel fiasco aurait dû sceller le sort de De Zerbi

Une soirée cauchemar pour l’Olympique de Marseille ! Personne ne croyait en une élimination de l’équipe phocéenne à ce stade de la compétition, tant les statistiques jouaient en sa faveur. Hélas, l’OM est tombé de très haut ce mercredi soir. Les hommes de Roberto De Zerbi ont été corrigés par Bruges (3-0). Ils ont complètement pris l’eau en Belgique.

Ce revers est synonyme d’élimination pour l’OM qui termine à la 25e place de C1. Outre la déception sportive, un homme cristallise les tensions : Roberto De Zerbi. L’entraîneur de l’OM fait l’objet de vives critiques pour ses choix tactiques. Le journaliste espagnol Andrés Onrubia Ramos a même été très dur envers l’Italien.

Il estime que dans n’importe quel autre grand club européen, un tel fiasco aurait déjà scellé le sort du coach.. « De Zerbi ne serait pas à la tête de l’OM après cette élimination », a-t-il posté sur son compte X.

Des résultats en deçà des investissements consentis

Son analyse est sévère, mais implacable. La direction de l’Olympique de Marseille a massivement dépensé pour faire venir des joueurs correspondant au style de jeu de De Zerbi. Sauf que l’entraîneur marseillais affiche des résultats « ridicules » en Coupe d’Europe.

« Pas un seul match où l’équipe a eu le sentiment de maîtriser la rencontre pendant 90 minutes, à l’exception de celui contre l’Ajax », a indiqué Andrés Onrubia Ramos. Cette débâcle à Bruges s’inscrit dans un déclin global. L’OM n’a plus remporté de trophée depuis plus de quatorze ans. De Zerbi ne semble plus vraiment être l’homme de la situation.

En cualquier club de Europa con exigencia, De Zerbi no seguiría mañana siendo entrenador del OM. Y mira que le he defendido, pero la Champions que ha realizado es ridícula, salvada por 2-3 detalles. Ni un partido en el que haya dado la sensación de controlarlo durante 90 minutos… pic.twitter.com/nE1D2yaA4Q — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) January 28, 2026

Il n’est pas seul coupable de cet historique. Mais sa participation à ce que le confrère nomme une « supercherie » est aujourd’hui pointée du doigt. Le technicien italien se retrouve en sursis, des supporters exigeant sa démission. Cette grogne fragilise peu à peu sa situation à Marseille. Les prochains match contre Paris FC et PSG seront décisifs.

