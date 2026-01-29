OM : Medhi Benatia hausse le ton, le vestiaire réplique !

L’élimination de l’OM en Ligue des champions a déclenché une tension dans le vestiaire. Medhi Benatia a fustigé l’attitude des joueurs. Mais la réponse n’a pas tardé.

OM : Kondogbia répond au coup de gueule de Medhi Benatia

La débâcle de l’Olympique de Marseille se transforme-t-elle en une crise institutionnelle ? Ce mercredi soir, l’OM a sombré face au Club Bruges (3-0). Les hommes de Roberto De Zerbi pouvaient même croire en qualification en dépit de ce revers. Mais le dernier but de Benfica contre le Real Madrid (4-2) a définitivement scellé leur sort.

A l’issue du match, le directeur sportif de l’OM n’a pas mâché ses mots. Medhi Benatia a qualifié la prestation de son équipe de « honteuse ». Il a même fustigé un manque de caractère de ses hommes. La défaite fait partie certes du sport. Mais la passivité affichée de l’OM ce soir-là est inacceptable pour Benatia.

Ce coup de gueule du dirigeant marseillais a rapidement fait réagir Geoffrey Kondogbia. Le milieu de terrain a tenté de tempérer l’incendie tout en marquant son désaccord avec de tels propos. Le terme de « honte » est un peu excessif à son goût.

Un discours un peu excessif à Marseille

« Le mot honte, je trouve qu’il est trop fort. On a quand même eu beaucoup d’occasions », a-t-il répondu devant la presse. Geoffrey Kondogbia refuse ainsi de céder à l’émotion. Cette divergence laisse entrevoir une fracture entre la direction de l’OM qui exige une révolte immédiate et un vestiaire qui est passé à côté de son match.

Les Marseillais devront en tout cas vite se ressaisir. Car les prochaines rencontres seront sans doute sous haute tension.

