Mercato OM : Deux offres XXL tombent pour Mason Greenwood

L’Europe s’active pour Mason Greenwood. L’attaquant de l’OM affole les compteurs de but et attire désormais un nouveau géant continental après la Juventus.

Mercato OM : Après la Juve, l’Atlético Madrid fonce sur Mason Greenwood

La direction de l’OM pourrait toucher le jackpot lors du prochain mercato estival. Mason Greenwood pourrait quitter le navire. L’Anglais fait encore trembler les filets cette saison et croule sous les offres. Il a déjà claqué 15 pions en championnat. La star phocéenne confirme son talent et devient une cible prioritaire pour le prochain marché des transferts.

La Vieille Dame n’est plus seule. Si la Juventus surveille de près l’ancien joueur de Manchester United, l’Atlético Madrid entre désormais dans la danse. Selon la Gazzetta dello Sport, Turin pourrait passer à l’offensive si l’Olympique de Marseille manque la qualification pour la Ligue des champions.

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Cependant, TeamTalk révèle que les Colchoneros placent Greenwood en haut de leur liste. Ce recrutement dépendrait de l’avenir de Julian Alvarez. L’Argentin, désireux de rejoindre un cador pour gagner des titres, reste dans le viseur du Barça. L’avenir du champion du monde est très incertain.

Le club espagnol vise Mason Greenwood pour pallier un éventuel départ de son attaquant vedette. Des émissaires recueillent déjà les informations nécessaires pour valider cette option offensive cet été. L’intérêt ne s’arrête pas à l’Espagne et l’Italie. Plusieurs clubs de Premier League, dont l’identité reste secrète, suivent également le dossier.

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