‎OL-Velta Vigo : Trois absents majeurs pour le choc retour

‎L’OL doit frapper fort d’entrée face au Celta Vigo, jeudi à Décines, pour espérer voir les quarts de finale de Ligue Europa. Bonne nouvelle pour les Rhodaniens : l’adversaire arrive diminué, avec trois cadres laissés sur le carreau.

‎OL-Celta Vigo : Les Espagnols privés de trois titulaires

‎Le coup est rude pour le Celta : Borja Iglesias ne sera pas du voyage. Suspendu après son exclusion à l’aller, l’avant-centre manquera cruellement dans un système où son jeu dos au but fait souvent office de point d’ancrage.‎ Sans lui, les Espagnols perdent bien plus qu’un simple finisseur.

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C’est toute l’animation offensive qui vacille, privée de son pivot naturel et de sa capacité à faire respirer le bloc. ‎La défense ne sera pas épargnée non plus. Óscar Mingueza, sanctionné pour accumulation de cartons, laissera un vide sur le flanc droit. Un coup dur pour un joueur habitué aux grands rendez-vous.

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Même scénario au milieu, où l’absence de Miguel Román, blessé au pied, déséquilibre davantage un collectif déjà sous pression. Son volume de jeu et sa régularité faisaient de lui une pièce maîtresse.

‎Lyon face à une occasion en or

‎Pour l’OL, le contexte ressemble à une fenêtre qu’il faut absolument ouvrir. Malgré ses propres incertitudes offensives, le club français pourrait profiter de ces défections pour imposer son rythme après le nul (1-1) de l’aller. Mais prudence : un match retour européen ne se gagne jamais sur le papier. À Lyon de transformer ces absences adverses en véritable avantage… et d’éviter le piège d’un excès de confiance.

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