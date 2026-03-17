ASSE : 2 retours en défense avant Annecy, Montanier soulagé

L’ASSE enregistre bel et bien deux retours en défense centrale, pour la préparation du match contre le FC Annecy. Une excellente nouvelle pour Philippe Montanier !

ASSE : Lamba et Bernauer présents à l’entraînement collectif

L’ASSE a entamé la préparation du match contre le FC Annecy, ce mardi, après le repos et les soins lundi. Lors de cette première séance de la semaine, Chico Lamba et Maxime Bernauer étaient présents dans le groupe de Philippe Montanier.

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Ils ont participé à la séance d’entraînement collectif, comme indiqué sur le site internet officiel du club ligérien. Les deux défenseurs centraux sont effectivement de retour et postulent pour affronter les Annéciens, samedi (20h) au stade Geoffroy-Guichard.

Victime d’une blessure à la jambe en janvier, Chico Lamba a manqué les 7 derniers matchs de l’AS Saint-Etienne. Quant à Maxime Bernauer, il avait été opéré du ménisque en janvier aussi. Eirik Horneland, l’ancien entraîneur des Verts, l’avait déclaré indisponible jusqu’à la fin de saison, mais sa guérison s’est opérée plus tôt que prévu. Il a manqué 10 matchs depuis sa blessure au genou.

Le Cardinal, Nadé et Pedro déjà installés

En l’absence du Portugais et du Français, la Direction de l’ASSE a recruté Julien Le Cardinal à Brest cet hiver. En provenance de la Ligue 1, il s’est imposé immédiatement dans l’axe de la défense stéphanoise, au côté de Mickaël Nadé.

Du coup, Philippe Montanier va être confronté à un problème de riche, avec le retour de Chico Lamba et de Maxime Bernauer. En effet, cela va faire 5 défenseurs centraux, y compris le jeune Kevin Pedro, que l’entraîneur a repositionné comme arrière latéral droit.

En tout cas, c’est une bonne nouvelle pour Philipe Montanier, qui a besoin de tout son effectif pour le sprint final de la course vers la Ligue 1.

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