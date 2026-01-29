Coup de théâtre à l’OM : Départ imminent de De Zerbi !

L’OM a de grandes chances de perdre son entraîneur suite à l’élimination en Ligue des champions. Roberto De Zerbi serait en négociation avec sa direction pour rompre son contrat.

L’OM sous le choc, De Zerbi en négociation avec sa direction pour un départ

La défaite de trop pour Roberto De Zerbi ? L’entraîneur italien a à maintes reprises affiché son souhait de s’inscrire dans la durée à l’Olympique de Marseille. Sauf que l’élimination brutale en Ligue des champions est en train de tout faire basculer.

Ce mercredi soir, les Olympiens ont quitté la compétition européenne à la suite d’un revers face au Club Bruges (3-0). L’impuissance de l’OM sur le terrain a choqué de nombreux observateurs et supporters. Ceux-ci pointent du doigt De Zerbi comme le principal coupable de ce naufrage olympien.

Cette grogne, combinée aux résultats décevants en Coupe de France, commence à faire vaciller la direction de l’OM. Au point où De Zerbi pourrait quitter son poste plus tôt que prévu. RMC sport rapporte que des discussions sont en cours pour évaluer son départ. Son avenir à Marseille ne tiendrait plus qu’à un fil.

Une absence qui suscite déjà diverses interprétations à Marseille

Comme cela était prévu, le groupe de l’Olympique de Marseille s’est rendu directement à Clairefontaine après la défaite contre Bruges. L’objectif de cette mise au vert est de préparer le prochain match contre Paris FC. Sauf que le coach de 46 ans manque à l’appel, indique le quotidien sportif.

Son absence alimente les rumeurs d’une rupture imminente à Marseille. Les dirigeants Pablo Longoria et Medhi Benatia l’ont toujours défendu. Mais le lien semble s’effriter. Surtout que De Zerbi avait lui montré des signes de lassitude à l’issue de la défaite contre Bruges.

L’OM va-t-il affronter le Paris FC sans lui ? Le doute gagne du terrain dans la cité phocéenne. Ces évènements, s’ils venaient à se confirmer, s’ajouteraient à une ambiance déjà tendue à Marseille.

