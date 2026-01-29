Crise à l’OM : Rupture actée entre De Zerbi et son groupe ?

Après la débâche à Bruges (3-0), l’OM n’est plus de l’implosion. Roberto De Zerbi semble remonté envers son groupe au point d’envisager son départ immédiat.

De Zerbi, une absence qui sème le trouble à l’OM

La tension monte d’un cran à l’Olympique de Marseille ! Au lendemain de la claque reçue à Bruges (3-0), synonyme d’élimination en Ligue des champions, Roberto De Zerbi est porté disparu. RMC Sport assure que l’entraîneur italien n’était pas présent ce jeudi matin à Clairefontaine, où les joueurs préparent un enchainement de match face au Paris FC et le PSG.

Cette absence alimente diverses rumeurs à Marseille. Surtout que ce n’est pas la première fois que De Zerbi adopte une telle posture. La saison dernière, il avait déjà menacé de délaisser ses joueurs suite à une défaite contre Reims (1-3), Ce choix avait suscité une certaine mutinerie en interne.

Il a fallu l’intervention des dirigeants Medhi Benatia et Pablo Longoria pour rétablir ordre. Aujourd’hui, le caractère imprévisible de l’Italien et ses réactions émotives semblent de nouveau fragiliser l’OM. Le technicien semblait même dévasté après par l’élimination face à Bruges.

Vers une résiliation de contrat à l’amiable

« J’ai rarement vécu ça en treize ans. C’est une défaite terrible, sans excuse. Il faut faire un examen de conscience et se taire », déclarait-il. Cette déclaration laissait transparaitre des signes de frustration et de lassitude.

Le quotidien sportif ajoute que des négociations seraient déjà engagées pour une séparation à l’amiable. Reste à savoir si ce silence de De Zerbi est un simple besoin de recul pour diriger la déception en C1 ou le signal d’un divorce imminent. Les spéculations se multiplient à Marseille.

