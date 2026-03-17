Mercato OM : 45M€ ! Marseille tient le gros coup de l’été

L’OM prépare un mercato d’été explosif, et un dossier XXL pourrait bien faire basculer ses finances. Entre ambitions sportives et réalités économiques, Marseille semble prêt à frapper fort… quitte à sacrifier l’un de ses joyaux pour plus de 40 millions d’euros.

‎Mercato OM : Greenwood, le jackpot de Marseille ?

‎Arrivé avec l’étiquette d’un pari audacieux, Mason Greenwood a rapidement fait taire les doutes. Par sa justesse technique et son efficacité, l’ailier anglais s’est imposé comme un élément essentiel du dispositif marseillais, maintenant le club à flot dans les moments délicats depuis son arrivée sur la Canebière.

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‎Mais ses performances n’ont pas échappé aux cadors européens. La Juventus, toujours à l’affût des bonnes affaires, s’est déjà positionnée. À 24 ans, l’ancien Mancunien représente une opportunité rare sur le marché, mêlant potentiel et rendement immédiat, un profil devenu denrée rare.

‎Une vente presque inévitable à Marseille ?

‎Sur le plateau de La Chaîne L’Équipe, le ton est sans détour. Grégory Ascher a lâché une bombe sur l’avenir du buteur marseillais : « Mais là, ils vont le vendre. 50M€, peut-être même à 40, 45M€, l’OM va le vendre ». Une sortie qui traduit une tendance lourde : Marseille pourrait céder face à une offre conséquente.

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‎Le journaliste insiste même avec conviction : « Je vous le signe, à 42-43M€, ils le vendent ». Une affirmation qui illustre la logique économique du club. Dans un contexte d’incertitude autour de la Ligue des champions, sécuriser une telle somme apparaît comme une décision pragmatique, presque stratégique.

‎Un jackpot… mais à partager

‎Derrière ce possible transfert se cache une réalité moins reluisante : l’OM ne touchera pas l’intégralité du pactole. Comme l’avait rappelé Pablo Longoria, le club ne détient qu’une partie des droits économiques du joueur, un détail qui pèse lourd dans la balance. ‎Cela n’enlève rien à l’intérêt de l’opération.

Benoît Trémoulinas résume parfaitement la situation avec une pointe d’ironie : « Je pense que McCourt, en plus il a un gros salaire, à 40 millions, il lui dit : “Vas-y, je t’y emmène” ». Entre masse salariale et équilibre financier, le club phocéen pourrait transformer un pari réussi en coup magistral.

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