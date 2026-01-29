OM : Facundo Medina au cœur de tensions dans le vestiaire !

L’élimination de l’OM en Ligue des champions a laissé place à des tensions dans le vestiaire. Facundo Medina n’a pas masqué sa frustration.

OM : Facundo Medina lâche ses vérités à ses coéquipiers

L’aventure européenne de l’Olympique de Marseille s’est brusquement achevée ce mercredi. Les hommes de Roberto De Zerbi ont sombré face au Club Bruges (3-0). Ils croyaient, malgré ce revers, au miracle d’une qualification pour les barrages. Leur espoir a été réduit à néant par l’issue du match entre le Benfica Lisbonne et le Real Madrid (4-2).

Le gardien Anatoliy Trubin a inscrit le quatrième but de son équipe dans le temps additionnel. Cela a propulsé le Benfica Lisbonne en barrages de Ligue des champions. Tandis que l’OM est définitivement éjecté du Top 24. Cette élimination précoce a agi comme un détonateur dans le vestiaire phocéen.

À voir

Mercato ASSE : Un milieu débarque, sa signature imminente

Lire aussi : OM : De Zerbi fait une grande annonce sur Facundo Medina

Medhi Benatia a pris la parole avec fermeté pour pointer les responsabilités de chacun. La colère a également gagné les cadres de l’équipe. À commencer par Facundo Medina qui a le mieux illustré ce sentiment de gâchis. Une frustration que le service de communication a eue du mal à contenir.

Une ambiance tendue à l’Olympique de Marseille

L’Equipe rapporte qu’un attaché de presse tentait de guider Facundo Medina discrètement à travers la zone mixte pour éviter les micros. Mais le défenseur argentin n’a pu réprimer son amertume. Il a lâché une sentence courte mais brutale. « On est des cons », a-t-il lancé devant la presse.

Ce coup de gueule est marqué d’une autocritique féroce. Il témoigne aussi de l’immense désarroi qui régnait en interne à l’Olympique de Marseille. Facundo Medina et ses coéquipiers savent qu’ils ont totalement manqué leur rendez-vous avec l’histoire.

Lire la suite sur l’OM :

Bruges-OM : Benatia fracasse le vestiaire et prévient après l’humiliation

À voir

Mercato PSG : Enrique lance un message fort à Chevalier !

OM : Un scandale éclate après l’élimination en LDC !

Bruges-OM : Humiliation totale, De Zerbi secoue le vestiaire